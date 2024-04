Procter & Gamble Company figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits de grande consommation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de soins et d'hygiène (38,3%) : produits d'hygiène bucco-dentaire (dentifrices, brosses à dents, bains de bouche, etc. ; marques Crest, Oral-B, etc.), produits pharmaceutiques (Metamucil, Neurobion, Pepto Bismol, Vicks, etc.), couches-culottes (Luvs, Pampers), papiers toilettes et essuie-tout (Bounty, Charmin, Puffs), produits de protection féminine (Always, Always Discreet et Tampax), etc. ; - produits d'entretien de la maison et de soin du linge (34,6%) : liquides vaisselle, détergents, détachants, adoucissants, désodorisants, eaux de javel, etc. (Ariel, Downy, Dash, Tide, Bonux, Mr Propre, Swiffer, Febreze, Ace, etc.) ; - produits de beauté (18,3%) : produits de soins capillaires (shampooings, colorants et démêleurs ; marques Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene et Rejoice), de soins du corps (savons, gels douche, déodorants, etc. ; Camay, Zest, Secret, Old Spice) et produits cosmétiques (produits de maquillage et de soins du visage ; Max Factor, Covergirl et Olay) ; - produits de rasage (7,8%) : lames, rasoirs, batteries, etc. (marques Braun, Gillette et Venus) ; - autres (1%).

Secteur Produits cosmétiques