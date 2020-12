Procter & Gamble : Crest, Oral-B et Blend-a-med annoncent le lancement en Amérique du Nord et en Europe de leurs tout premiers tubes de dentifrice recyclables en PEHD

Procter & Gamble Oral Care dévoile aujourd'hui sa toute dernière innovation en matière d'emballage pour ses marques de dentifrice de premier plan, Crest, Oral-B et Blend-a-med. Avec cette annonce, Procter & Gamble Oral Care augmente le niveau de recyclabilité de ses tubes de dentifrice, conformément aux engagements de P&G Ambition 2030 qui visent à atteindre des conditionnements 100 % recyclables ou réutilisables.

Les principales marques mondiales d'hygiène bucco-dentaire, Crest et Oral-B, et la marque européenne Blend-a-med, initieront le changement dès janvier 2021 et le poursuivront jusqu'à la conversion complète, prévue pour 2025.

Les tubes de dentifrice sont utilisés au quotidien par des millions de consommateurs ; cependant, leur construction à base de matériaux divers constitue un véritable défi pour les centres de recyclage du monde entier. La solution à ce problème est le tube en PEHD (polyéthylène haute densité), qui assure la même protection des produits que les tubes actuels, et qui a été certifié par les organismes de recyclage nord-américains et européens comme étant compatible avec les technologies de recyclage actuelles. Ces tubes en PEHD peuvent être recyclés là où des programmes de collecte existent.

En vue d'introduire la solution adéquate et de rendre ses tubes de dentifrice plus durables, Procter & Gamble est en discussion avec plusieurs fournisseurs de tubes en PEHD et a déjà conclu un accord avec Albéa portant sur l'utilisation de sa technologie brevetée de tubes Greenleaf Generation 2, qui permet de recycler les tubes partout où des programmes de collecte sont organisés. Les tubes Greenleaf Generation 2 sont reconnus par la North American Association of Plastic Recyclers (APR) ainsi que par RecyClass et SUEZ.circpack® en Europe et peuvent être recyclés dans le flux existant et efficace de recyclage des bouteilles en PEHD.

Pour obtenir la reconnaissance de l'APR, il a été démontré que les tubes de dentifrice pouvaient être convertis en résine de PEHD de qualité post-consommation, ensuite réutilisée pour la fabrication de nouvelles bouteilles en plastique.

RecyClass est une plateforme intersectorielle indépendante qui évalue la recyclabilité des matériaux et fournit des recommandations spécifiques sur la manière d'améliorer la conception des emballages afin de les adapter aux technologies de recyclage actuellement utilisées en Europe. La plateforme certifie que la technologie du tube de dentifrice de Procter & Gamble est jugée compatible avec le processus de recyclage du PEHD. En outre, elle certifie que les deux tubes de dentifrice avec bouchon de Procter & Gamble n'auront pas d'impact négatif sur le recyclage actuel des conteneurs en PEHD en Europe.

"Les tubes de dentifrice ne sont pas encore largement recyclables ; avec la certification RecyClass pour la technologie Greenleaf Generation 2 d'Albéa utilisée par P&G, nous sommes cependant sur la bonne voie pour renforcer la sensibilisation au recyclage des tubes ainsi que pour augmenter la qualité et les niveaux de recyclage du flux de PEHD rigides en Europe", a déclaré Paolo Glerean, président de RecyClass.

Par ailleurs, la triabilité des tubes a été testée avec succès par SUEZ.circpack® selon le protocole de tri RecyClass, ce qui confirme que les tubes suivront le bon flux et seront recyclés avec les matériaux PEHD.

"Un tri adéquat est une étape essentielle pour assurer le recyclage. C'est pourquoi SUEZ.circpack® a réalisé des tests de tri dans un site entièrement opérationnel en Allemagne. L'installation et les technologies mises en place sont très courantes dans l'industrie européenne du recyclage. Les résultats ont démontré que les emballages pouvaient être correctement triés dans le flux de matériaux PEHD. La reconnaissance du plastique par la technologie proche infrarouge (NIR) était précise et cohérente", a déclaré Vincent Mooij, directeur de SUEZ.circpack®.

"P&G Oral Care s'est engagé dans la voie du développement durable il y a de nombreuses années et continue à réduire son empreinte écologique. Afin de rendre la chaîne d'approvisionnement plus circulaire, nos sites de production du monde entier sont certifiés sans déchets de fabrication et nos sites aux États-Unis, au Canada et en Europe achètent de l'électricité 100 % renouvelable", a déclaré Steve Bishop, directeur général de P&G Health Care. "Il reste encore beaucoup à faire mais nous sommes fiers des mesures que nous prenons avec nos marques phares, Crest en Amérique du Nord, et Oral B et Blend-a-med en Europe, pour aboutir à des tubes recyclables dans les prochaines années."

Et Virginie Helias, directrice du développement durable chez P&G, d'ajouter : "Nous nous sommes engagés à promouvoir et à inspirer une consommation responsable à travers l'innovation de nos produits et de nos emballages. Nos principales marques d'hygiène bucco-dentaire touchent des millions de personnes dans le monde entier. Cette nouveauté en matière d'emballage contribuera à mettre les tubes de dentifrice recyclables à échelle dans les flux de recyclage existants, réduisant ainsi notre empreinte et nous rapprochant des solutions circulaires. La question n'est plus de savoir ce que nous pouvons faire, mais plutôt dans quel délai nous pouvons le faire."

À propos de P&G :

