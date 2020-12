Procter & Gamble : Le nettoyant multi-usages Microban 24 est approuvé par Santé Canada pour une utilisation contre le virus responsable de la COVID-19

Le nettoyant multi-usages Microban 24 fournit une élimination initiale du virus, lorsqu'il est utilisé tel qu’indiqué

Santé Canada a approuvé le nettoyant multi-usages Microban 24 (DIN 02492628) comme étant efficace pour tuer le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201202005768/fr/

Le nettoyant multi-usages Microban 24 est approuvé pour tuer le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19. (Photo: Microban 24)

Pour qu'un produit puisse prétendre tuer un agent pathogène spécifique, Santé Canada doit effectuer un examen des données et donner son approbation. Le nettoyant multi-usages Microban 24 a été testé par un laboratoire tiers, conformément aux lignes directrices de test de Santé Canada, et il a été démontré qu'il tue le SRAS-CoV-2 en cinq minutes. En plus de fournir une élimination initiale du virus responsable de la COVID-19, le nettoyant polyvalent Microban 24 est approuvé pour tuer 99,9 % des bactéries et virus qui causent le rhume et la grippe1. Microban 24 fournit également un écran protecteur qui continue de tuer les bactéries pour une période allant jusqu'à 24 heures2, même lorsque la surface est touchée ou manipulée plusieurs fois.

« Le nettoyant multi-usages Microban a été lancé en février pour offrir aux consommateurs un produit désinfectant qui travaille aussi fort qu'eux, offrant une protection contre les bactéries jusqu'à 24 heures2 », a déclaré Martin Hettich, vice-président sénior, Soins à domicile pour l’Amérique du Nord, P&G. « Alors que les consommateurs sont passés d’une routine de désinfection standard à une routine axée sur la protection de leur maison contre le virus de la COVID-19, Procter & Gamble a travaillé avec diligence avec des scientifiques et des experts de la santé pour s'assurer que le nettoyant multi-usages Microban 24 offre l’efficacité dont les gens ont besoin contre le virus de la COVID -19. »

Bien que la COVID-19 ait été une préoccupation majeure pour de nombreux Canadiens au cours des huit derniers mois, l'Agence de la santé publique du Canada souligne qu'il est plus important que jamais de réduire la propagation des maladies respiratoires, comme la grippe, cet automne et cet hiver.3 Outre les maladies virales comme la grippe, la saison à venir est aussi la période de l'année où les maladies bactériennes, comme l'angine streptococcique, sont plus fréquentes.4 C'est pourquoi en 2020, il est important de disposer d'un outil de désinfection qui élimine initialement les virus1 et les bactéries. De plus, le nettoyant multi-usages Microban 24 continue à tuer 99,9 % des bactéries2 pendant 24 heures offrant aux consommateurs la tranquillité d'esprit à savoir que leur maison est protégée au cours d’une période où la propagation des bactéries est importante.

« Microban 24 est rapidement devenu une marque de confiance, car elle garantit que les surfaces dures non poreuses sont non seulement désinfectées des bactéries, mais qu’elles le restent pendant une journée entière2 », a déclaré Jason Tetro, expert en germes, scientifique et conseiller pour Microban 24. « La nouvelle confirmation en lien avec la COVID-19 signifie qu'il n'y a aucun doute sur ce qu'il faut choisir pour assurer la sécurité de votre famille. »

« Nous savons que le nettoyage et la désinfection sont une priorité pour tout le monde pendant la pandémie, mais surtout pour les consommateurs qui retournent dans les restaurants et les hôtels de manière socialement distanciée », a déclaré Paul Edmondson, vice-président Amérique du Nord, P&G Professional. « Nos recherches corroborent le fait que les personnes qui visitent les restaurants et les hôtels souhaitent que les installations utilisent des produits de nettoyage et de désinfection de fabricants ou de marques qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. C’est pourquoi nos marques de confiance comme Microban 24, sont le bon choix pour les programmes de nettoyage mis en place par nos clients. »

Le nettoyant multi-usages Microban 24 est disponible en deux parfums : Frais et Agrumes. L'ensemble de la gamme de produits Microban 24 est vendu chez les principaux détaillants du pays en magasin et en ligne. Microban 24 est également vendu par l'intermédiaire de P&G Professional, la division des produits hors foyer, qui dessert les clients professionnels des secteur de l'hôtellerie, des soins de santé non urgents, du nettoyage et de l'entretien des bâtiments et du transport.

Pour en savoir plus, veuillez visiter Microban24.com. Suivez Microban 24 sur Instagram et Facebook à @Microban24 pour obtenir des conseils et des astuces sur la façon de tirer le meilleur parti de vos produits de nettoyage, ainsi que des mises à jour sur les innovations et offres futures.

1 Le nettoyant multi-usages tue les virus qui causent le rhume et la grippe, y compris le coronavirus humain, la grippe A H1N1 et le virus respiratoire syncytial. Microban 24 n'offre pas de protection résiduelle de 24 heures contre les virus. 2 Microban 24 offre une protection continue contre les bactéries Enterobacter aerogenes et staphylocoque doré, pour une période allant jusqu'à 24 heures lorsqu'il est utilisé comme indiqué sur des surfaces dures non poreuses. 3 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza.html 4 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/fiches-techniques-sante-securite-agents-pathogenes-evaluation-risques/streptococcus-pyogenes.html

À propos de Procter & Gamble

P&G est au service des consommateurs partout dans le monde grâce à l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux et fiables sur la planète, comprenant notamment AlwaysMD, Ambi PurMD, ArielMD, BountyMD, CharminMD, CrestMD, DawnMD, DownyMD, FairyMD, FebrezeMD, GainMD, GilletteMD, Head & ShouldersMD, LenorMD, OlayMD, Oral-BMD, PampersMD, PanteneMD, SK-IIMD, TideMD, VicksMD et WhisperMD. Les activités de la communauté de P&G sont réparties dans près de 70 pays dans le monde. Visitez le site http://www.pg.com pour connaître les toutes nouveautés et obtenir de l’information sur P&G et ses marques.

À propos de Procter & Gamble Professional

P&G Professional™ est la division des produits hors foyer de Procter & Gamble qui dessert les secteurs de la restauration, du nettoyage et de l’entretien des bâtiments, de la santé et des épiceries/pharmacies /magasins à grande surface. P&G Professional propose des solutions complètes tirant profit de l'échelle de sa société mère, de ses marques de confiance et des avantages reliés à sa compréhension du marché et des consommateurs. P&G Professional propose des marques telles que Tide® Professional, Dawn® Professional, Cascade® Professional, Mr. Clean® Professional, Febreze® Professional, Swiffer® Professional, Comet®, Spic and Span®, Bounty®, Safeguard® et sa propre marque, P&G Pro Line®. Veuillez visiter https://fr.pgpro.ca/ pour obtenir les dernières informations sur les solutions et services de P&G Professional.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201202005768/fr/