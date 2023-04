Procter & Gamble : deux nominations au conseil

Procter & Gamble a annoncé mardi soir les nominations de Sheila Bonini, vice-présidente senior du WWF, et de Rob Portman, ancien sénateur des Etats-Unis, membre du Congrès et représentant américain au commerce, à son conseil d'administration.



Ces nominations, qui prennent effet immédiatement, viennent 'renforcer l'expertise du conseil d'administration en matière de durabilité environnementale, d'affaires réglementaires et de commerce mondial', selon le géant des produits d'hygiène.



