Procter & Gamble : hausse de 1% du BPA au 2e trimestre

Le groupe de produits de consommation courante Procter & Gamble publie au titre de son deuxième trimestre 2021-22 un BPA ajusté en hausse de 1% à 1,66 dollar, pour un chiffre d'affaires en croissance organique de 6% à 21 milliards.



Cette croissance organique, due pour moitié à une augmentation des volumes et pour moitié à des effets de prix, a aidé à compenser des hausses significatives de coûts de matières premières et autres coûts entrants.



Pour son exercice 2021-22, le détenteur des marques Ariel, Duracell et Pampers confirme anticiper une progression de 3 à 6% de son BPA ajusté, mais vise désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 4 et 5% (et non plus entre 2 et 4%).



