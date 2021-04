Procter & Gamble : « Notre planète, notre maison » de P&G montre comment de petites actions à la maison peuvent faire une grande différence pour notre planète

Un nouveau film créatif inspiré par les gens qui souhaitent faire des choix durables, mais qui ne savent pas comment s’y prendre

Les marques P&G Tide, Cascade, Crest, Oral-B et Herbal Essences ont pour but de rendre la durabilité plus facile

Selon une nouvelle étude menée par Procter & Gamble (NYSE:PG), la plupart des gens veulent protéger la planète, mais souvent, ils ne savent pas par où commencer. Pour célébrer le Jour de la Terre, et dans le cadre de notre engagement à faciliter les choix durables pour les cinq milliards de consommateurs que nous servons chaque jour, P&G lance une nouvelle campagne, comprenant le court métrage « Notre planète, notre maison », pour montrer comment de petites actions à la maison peuvent faire toute la différence pour la planète.

De petites actions à la maison peuvent avoir un grand impact

D’après une nouvelle étude menée par P&G au Canada1, 71 % des gens veulent en faire plus pour favoriser davantage la durabilité à la maison, et 76 % des parents sont inspirés par leurs enfants dans cette voie. Cependant, moins de 4 personnes sur 10 font des choix en faveur de l’environnement à la maison aussi souvent qu’ils le voudraient. Pour la plupart des gens, le fait de « ne pas savoir comment faire » est une des principales entraves à leur désir d’agir de façon responsable.

Combler l’écart qui sépare l’intention et l’action et permettre le changement à la maison sont des actions qui peuvent avoir un impact positif sur la planète, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’électricité et d’eau et plus encore. Parmi les 28 secteurs qui émettent des gaz à effet de serre (GES) à l’échelle mondiale, les « maisons » se trouvent dans les trois premiers, émettant autant que le secteur du transport routier2. Cela signifie que les petits changements que nous faisons, par exemple utiliser de l’eau froide pour la lessive, prendre des douches plus courtes, fermer le robinet pendant le brossage des dents ou le rasage, recycler plus, peuvent avoir un grand impact.

« Les changements significatifs commencent chez soi, et les marques P&G jouent un rôle important en aidant les consommateurs à vivre de façon responsable sans compromettre la performance supérieure à laquelle ils s’attendent de nos produits, » affirme Geraldine Huse, présidente de P&G Canada. « P&G et ses marques continueront de réduire leur impact et d’aider les gens à favoriser la durabilité chez soi afin de protéger notre planète, notre maison à tous, pour les générations à venir. »

Les marques P&G ont pour but d’aider les familles à favoriser la durabilité à la maison

Dans le cadre de la même étude P&G, près de 75 % des consommateurs ont affirmé qu’ils s’attendent à ce que les marques qu’ils achètent puissent les aider à adopter un mode de vie plus soucieux de l’environnement. Les études précédentes ont démontré que le fait d’offrir des produits durables ne vaut rien tant que les consommateurs ne les choisissent pas. Or, les consommateurs s’attendent à la durabilité de même que la performance de produit, sans faire de compromis. C’est pourquoi P&G s’engage à utiliser sa voix, portée, son innovation et expertise – ainsi que celles de ses marques – pour rendre la durabilité irrésistible pour tous.

P&G met en place un certain nombre de mesures pour aider à combler l’écart qui sépare l’intention et l’action, notamment avec la sortie d’un nouveau film, Notre planète, notre maison, dans lequel la jeune Charlotte aide sa famille à adopter de nouvelles habitudes pour protéger la planète. Ce film, ainsi que le contenu supplémentaire sur P&G redonne, aideront les gens à prendre conscience des choix simples qu’ils peuvent faire à la maison.

Les marques P&G redoublent d’ailleurs les communications aux consommateurs à l’égard de la durabilité. Grâce à la formulation de produits et des emballages plus écologiques, plus facilement rechargeables ou plus axés sur le recyclage, ces marques aident les familles à faire des choix durables à la maison :

Passez à l’eau froide : Laver le linge à l’eau froide avec Tide garantit une meilleure propreté (comparativement à la marque économique à l’eau chaude 3 ). Passer de l’eau chaude à l’eau froide permet également d’économiser de l’énergie et de l’argent : consomme jusqu’à 90 % moins d’énergie et économise jusqu’à 130 $ par année sur votre facture d’énergie en lavant à l’eau froide plutôt qu’à l’eau chaude 4 .

Laver le linge à l’eau froide avec garantit une meilleure propreté (comparativement à la marque économique à l’eau chaude ). Passer de l’eau chaude à l’eau froide permet également d’économiser de l’énergie et de l’argent : consomme jusqu’à 90 % moins d’énergie et économise jusqu’à 130 $ par année sur votre facture d’énergie en lavant à l’eau froide plutôt qu’à l’eau chaude . Réduisez la charge : Cascade sait que même un lave-vaisselle à moitié rempli permet d’économiser de l’eau comparativement à faire la vaisselle à la main. Un robinet ouvert peut utiliser jusqu’à 15 litres d’eau toutes les deux minutes, tandis qu’un lave-vaisselle certifié ENERGY STAR utilise moins de 15 litres par cycle. Utiliser votre lave-vaisselle quotidiennement permet d’économiser jusqu’à 378 litres d’eau par semaine.

sait que même un lave-vaisselle à moitié rempli permet d’économiser de l’eau comparativement à faire la vaisselle à la main. Un robinet ouvert peut utiliser jusqu’à 15 litres d’eau toutes les deux minutes, tandis qu’un lave-vaisselle certifié ENERGY STAR utilise moins de 15 litres par cycle. Utiliser votre lave-vaisselle quotidiennement permet d’économiser jusqu’à 378 litres d’eau par semaine. Réduisez le trempage : Le vaporisateur pour la vaisselle Dawn Powerwash produit une mousse activée du vaporisateur sans eau afin de nettoyer la vaisselle sans devoir la faire tremper. Ainsi, nul besoin d’ouvrir le robinet avant le rinçage final.

Le produit une mousse activée du vaporisateur sans eau afin de nettoyer la vaisselle sans devoir la faire tremper. Ainsi, nul besoin d’ouvrir le robinet avant le rinçage final. Fermez le robinet : Le fait de fermer le robinet lorsque vous vous brossez les dents permet d’économiser plus de 11,000 litres d’eau chaque année. Dans le cadre d’un programme commandité par Crest et Oral-B, les consommateurs peuvent envoyer leurs brosses à dents, brossettes, tubes de dentifrice et boîtiers de soie dentaire usés à TerraCycle, qui s’occupera d’organiser, d’assainir et de recycler le tout, pour ainsi raviver ces plastiques recyclés. Qui plus est, la brosse à dents Oral-B Clic vous permet de réutiliser 80 % de la brosse, car vous devez seulement remplacer la brossette.

De plus, Herbal Essences soutient les efforts de WWF-Canada pour renouveler la biodiversité en plantant des plantes indigènes, pour un paysage plus résistant au changement climatique.

Les foyers peuvent participer à notre mouvement Notre planète, notre maison par le biais de P&G redonne, un nouveau programme de récompenses pour le consommateur propulsé par les marques de confiance de P&G, qui aide à transformer les gestes quotidiens en bonnes actions. Lorsque les consommateurs s’inscrivent au programme, ils gagnent des points qu’ils peuvent ensuite échanger contre des récompenses. En parallèle, lorsqu’ils gagnent des points, P&G fait des dons à des causes qui leur tiennent à cœur. Grâce à leurs actions sur P&G redonne, les consommateurs peuvent directement soutenir les programmes d’impact reconnus de P&G, tels que La blanchisserie de l’espoir de Tide, le programme d’accès à l’eau potable pour les enfants de P&G, Dawn aide à sauver la faune, Always Non à la précarité mensuelle ainsi que d’autres organisations caritatives telles que WWF-Canada et United Way Centraide.

Atteindre zéro émission nette : les progrès

Le lancement de la campagne Notre planète, notre maison met en lumière l’importance de faire de l’utilisation de produits à la maison une occasion de réduire l’émission de gaz à effet de serre. En effet, l’utilisation de produits est la plus grande occasion pour P&G d’aider à réduire les émissions et demeure une des principales priorités sur le plan des initiatives de l’entreprise et des marques pour combattre les changements climatiques. Tide, une marque P&G, a récemment annoncé qu’elle avait établi l’objectif de voir trois brassées de lessive sur quatre aux États-Unis et au Canada se faire à l’eau froide d’ici 2030 – un objectif qui a le potentiel de cumulativement réduire l’émission de gaz à effet de serre de 27 millions de tonnes métriques en une décennie.

Les engagements de P&G vont plus loin que la phase de consommation; les objectifs d’ici 2030 sont de réduire les émissions causées par la fabrication de 50 %, d’acheter de l’électricité renouvelable à 100 %, d’améliorer l’efficacité du transport des produits finis de 50 %, de faire de tous les emballages des emballages recyclables ou réutilisables et de réduire de 50 % l’utilisation des emballages de plastique vierge dérivé de pétrole. Plus tard cette année, P&G publiera un plan d’action de transition climatique soulignant les plans de la Société en vue d’atteindre l’objectif à long terme de zéro émission nette, pour les émissions de portée 1 et 2, et des éléments des émissions de portée 3.

« Les défis auxquels fait face l’environnement ont des conséquences sur nous tous, mais ensemble, nous pouvons faire partie de la solution », a déclaré Virginie Helias, directrice du développement durable chez P&G. « P&G a une responsabilité particulière, celle d’utiliser son envergure et son influence pour aider à bâtir des lendemains meilleurs, ce que nous faisons par l’entremise de nos objectifs pour 2030, qui comprennent un partenariat pour combattre certains des problèmes les plus complexes auxquels nous faisons face. Je suis honorée de lancer la campagne "Notre planète, notre maison" pour montrer que nos marques peuvent permettre de faire de petites actions à la maison qui, collectivement, auront un grand impact pour favoriser un mode de vie durable et régénérateur pour tous. »

La responsabilité environnementale est au cœur de la façon dont P&G fait affaires depuis des décennies. Au cours des 10 dernières années, P&G a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 50 %, atteint l’objectif de ne rejeter aucun déchet dans des sites d’enfouissement dans toutes ses installations à travers le monde et de doubler l’utilisation de résine recyclée dans ses emballages de plastique. Pour en savoir davantage sur l’engagement et les progrès de P&G, veuillez consulter le site Web ESG de P&G ou lire le Rapport de citoyenneté 2020 de P&G.

