Procter & Gamble : Tide repense le nettoyage dans son parcours pour décarboner la lessive en incitant les consommateurs à passer à l'eau froide, en explorant la capture de carbone et en réduisant le plastique vierge

La marque annonce ses objectifs Ambition 2030 axés sur les personnes et la planète, appuyant la mission de faire de chaque brassée de lessive une brassée de bien

Tide®, la marque de détergent à lessive nº 1 au Canada1, a annoncé aujourd’hui son Ambition 2030, soit une vaste série d’engagements concrets en matière de durabilité. Ceux-ci touchent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de Tide et de ses initiatives communautaires aux États-Unis et au Canada.

Tide repense le nettoyage dans son parcours pour décarboner la lessive à chaque étape – de la conception, la fabrication et la distribution à l’utilisation par le consommateur et la fin de la vie utile du produit. Pour atteindre cet objectif, la marque mettra l’accent sur les domaines principaux. En 2020, Tide a réduit les émissions de gaz à effet de serre (GES) de sa fabrication directe de plus de 75 pour cent par année comparativement à la décennie passée et s’est fixé un nouvel objectif consistant à réduire de moitié les émissions de GES des usines de fabrication directe d’ici 2030.

Sachant que plus de deux tiers de l’ensemble des émissions de GES d’un cycle de vie d’une lessive sont émis lors de la phase d’utilisation par le consommateur, Tide concentre ses efforts pour minimiser la consommation d’énergie dans le cycle de lavage. Pour cela, Tide lance également une campagne éducatrice considérable au printemps 2021 qui incitera les consommateurs nord-américains à passer à la lessive à l’eau froide. Le but de faire passer trois brassées de lessive sur quatre à l’eau froide d’ici 2030 aux États-Unis et au Canada a le potentiel de réduire les émissions de GES de 4,25 millions de tonnes métriques (tm), soit l’équivalent d’environ un million de voitures de moins sur les routes pendant un an. Au cours de la décennie (2020 à 2030), l’effet de cette action se traduira par une réduction cumulative de 27 millions tm en CO2.

De plus, d’ici la fin de la décennie, la marque décuplera son programme Tide Loads of Hope qui fournit des vêtements propres à des millions de personnes en cas de besoin, surtout auprès des collectivités les plus touchées par le changement climatique alors que les catastrophes naturelles s’aggravent.

L’annonce de l’Ambition de Tide s’appuie sur l’Ambition de sa société mère Procter & Gamble de même que son chemin défini vers la neutralité climatique, tous deux reposant sur la conviction que la prochaine décennie s’avère un créneau crucial pour accélérer les mesures prises pour protéger le climat, sans perdre de temps.

« Tout le monde doit, de manière urgente, adresser l’urgence climatique à laquelle nous faisons face. Aujourd’hui, Tide annonce une série d’objectifs visant à réduire son empreinte carbone de sa chaîne de valeur complète », a dit Shailesh Jejurikar, Président et directeur général de la division des produits soins pour la maison et lessive, Procter & Gamble. « L’ambition de Tide est de faire de la lessive à l’eau froide la norme de l’industrie. Plus de deux tiers des émissions du cycle de vie de la lessive proviennent du lavage des vêtements à la maison. Passer de l’eau chaude à l’eau froide réduit jusqu’à 90 pour cent l’utilisation d’énergie et peut faire économiser jusqu’à 130 $ par an aux Canadiens. Aujourd’hui, nous nous appuyons sur les 75 ans d’innovation de Tide pour faire de chaque brassée de lessive Tide une brassée de bien. »

Mieux pour la planète

Le parcours de Tide pour décarboner la lessive comprend un objectif de réduire les émissions de GES dans tout le cycle de lessive.

Aujourd’hui, les usines de fabrication Tide utilisent 100 pour cent d’électricité renouvelable. Tide progressera dans son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers un projet de développement pilote en collaboration avec Opus12, une entreprise en démarrage de la Silicon Valley pionnière dans la transformation du carbone. Cette collaboration permettra d’explorer la technologie de capture et d’utilisation du dioxyde de carbone de l’entreprise afin d’incorporer des ingrédients CO2 MadeTM dans la fabrication de Tide.

Tide se concentrera également sur une mission à long terme visant à faire de la lessive à l’eau froide une norme industrielle aux États-Unis et au Canada, contrairement aux normes actuelles selon lesquelles moins de la moitié des brassées de lessive se fait à l’eau froide. Passer de l’eau chaude à l’eau froide réduit jusqu’à 90 % l’utilisation d’énergie lors de la phase de lavage et peut faire économiser jusqu’à 130 $ par an aux consommateurs canadiens.

« Établir un monde durable pour les générations à venir requiert que les marques les plus populaires prennent une approche compréhensive vis-à-vis de la réduction de leur impact environnemental tout en posant des actions qui vont au-delà de leur propre empreinte », a dit Sheila Bonini, vice-présidente principale de l’engagement du secteur privé du Fonds mondial pour la nature. « Les marques ont l’occasion unique de collaborer et de communiquer avec des millions de consommateurs à la maison pour aider à éduquer et à motiver les gens à faire de simples changements qui s’additionnent pour faire une différence importante pour notre planète. »

Un changement des comportements à une telle échelle nécessitera un investissement important ainsi qu’une collaboration dans l’ensemble de l’industrie. Afin de progresser vers cet objectif, Tide lancera dans les prochaines semaines une campagne d’éducation des consommateurs en faveur de l’eau froide, démontrant que la marque économique la plus populaire en eau chaude ne peut rivaliser avec Tide en eau froide2 et en éduquant les consommateurs sur la façon dont un lavage à l’eau froide peut leur permettre d’économiser de l’argent et de l’énergie.

D’autres mesures visant à réduire l’empreinte carbone globale de la marque d’ici 2030 comprennent une réduction de moitié de l’utilisation du plastique vierge dans les emballages (par rapport à 2020), la réalisation d’économies par le biais de la réduction du poids, de l’exploration de solutions d’emballage innovantes telles que l’écoboîte et de l’augmentation de l’utilisation du contenu recyclé après consommation. Actuellement, les bouteilles Tide utilisent au moins 25 pour cent de contenu recyclé après consommation. De plus, Tide s’est engagé à utiliser 100 % d’emballages recyclables pour tous ses produits d’ici 2030.

L’engagement de Tide envers l’empreinte environnementale va au-delà des emballages et touche les produits eux-mêmes. L’aspect sécuritaire des formules de Tide, qui touche la santé environnementale et humaine, restera une priorité, en s’appuyant sur l’histoire de Tide d’aller plus loin encore que la conformité réglementaire pour assurer la sécurité des ingrédients et soutenir les efforts aux côtés de P&G pour promulguer des politiques de divulgation des ingrédients.

Réaliser des économies d’eau sera également en tête des priorités, car Tide vise à réduire de 40 pour cent l’utilisation d’eau dans ses usines (d’ici 2030 par rapport à 2010), tout en continuant à développer ses produits de façon à utiliser moins d’eau, que ce soit dans les formules ou dans le cycle de lavage.

Les mesures prises par Tide aujourd’hui sont les dernières mises en place après 75 ans consacrés à offrir un meilleur nettoyage pour les consommateurs et pour la planète. Il s’agit d’un parcours sans fin qui, à ce jour, a connu plusieurs étapes notables, notamment une coalition menée par Tide pour introduire un système de recyclage des plastiques colorés dans les années 80, l’introduction de capsules Tide Pods nécessitant peu d’eau et aux formules peu moussantes, la conception de l’écoboîte fabriquée avec jusqu’à 75 pour cent moins d’emballage que les bouteilles traditionnelles et le développement d’une formule en eau froide qui a été intégrée dans la gamme de produits Tide.

Mieux pour tout le monde

Alors que Tide se tourne vers un avenir écologique plus sain, elle reste déterminée à conserver les communautés qu’elle sert au cœur de sa marque, particulièrement celles touchées par les changements climatiques.

Depuis les 15 dernières années, La Tide Loads of Hope a fourni un espoir et un optimisme renouvelés au moyen du simple confort de vêtements propres à la suite d’une catastrophe naturelle. Maintenant, la marque cherche à renforcer cette histoire afin d’aider des millions de personnes dans le besoin en élargissant la portée du programme Tide Loads of Hope.

Depuis 2005, en partenariat avec Matthew : 25 Ministries, Tide a aidé plus de 90 000 familles dans l’ensemble des États-Unis et du Canada au moyen du programme Tide Loads of Hope, offrant une buanderie mobile et gratuite aux communautés touchées par des catastrophes naturelles. En 2020, Tide a fait croître le programme La blanchisserie de l’espoir afin d’offrir des mesures d’aide relatives à la COVID-19 en soutenant Banques alimentaires Canada grâce à des dons en argent et en produits d’une valeur de 600 000 $. Tide a également établi un partenariat avec CanaDon pou créer le fonds La blanchisserie de l’espoir qui trouvera encore plus de façons d’apporter de l’espoir et de l’optimisme aux personnes dans le besoin.

Pour plus de renseignements concernant l’Ambition de Tide, visitez www.tide.com/en-us/our-commitment/a-load-of-good

1 selon le volume des ventes de détergent à lessive de la dernière année (Source : Nielsen)

2 capsule au bicarbonate de soude 2 en 1 la plus populaire vs les capsules Tide Power Pods en eau froide

