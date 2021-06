Procter & Gamble : en partenariat avec le comité d'organisation de Tokyo 2020 et le Comité International Olympique, dévoile les podiums de la cérémonie de remise des médailles des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 en plastique recyclé

Le multimédia est disponible sur le site Internet de Business Wire et le réseau de photos Associated Press de Procter & Gamble, ainsi que sur ceux du comité d'organisation de Tokyo 2020 et du Comité International Olympique dévoilant les podiums de cérémonie de remise des médailles des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 en plastique recyclé. La première photo représente un plan large du podium avec des porte-parole. La deuxième photo dévoile un plan large d'un podium de cérémonie de remise des médailles. Une vidéo soulignant les détails du projet Podium est également disponible. Les photos sont gracieusement offertes par ©Tokyo 2020.

Procter & Gamble in Partnership with the Tokyo 2020 Organizing Committee and the International Olympics Committee officially unveils the podiums for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 medal award ceremonies. For the first time in history, the podiums were manufactured using recycled plastic contributed by the public and recovered from the oceans as part of the Tokyo 2020 Podium Project. (Photo courtesy of ©Tokyo 2020)