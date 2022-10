Procter & Gamble : porté par la hausse des prix, dépasse les prévisions

Procter & Gamble, qui détient entre autres les lessives Ariel et les shampooings Head & Shoulders, a dévoilé un bénéfice et des ventes meilleurs que prévu sur le trimestre juillet-septembre, le premier de son exercice décalé. P&G affiche un bénéfice par action ajusté trimestriel de 1,57 dollar (-2%) pour un chiffre d'affaires net de 20,61 milliards de dollars alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,54 dollar par action pour un chiffre d'affaires de 20,28 milliards de dollars.



Les revenus ont affiché une croissance interne de 7%. Le groupe a été porté par la hausse des prix de ses produits. P&G a fait savoir que les prix moyens dans l'ensemble de ses gammes de produits avaient augmenté de 9% au cours du trimestre clos le 30 septembre, tandis que les volumes de vente avaient diminué de 3%.



Le spécialiste américain des produits de grande consommation, qui réalise plus de la moitié de son chiffres d'affaires en dehors des États-Unis, a rapporté que le renforcement du dollar impacterait ses ventes annuelles de 6 points de pourcentage, contre une prévision précédente de 3 points de pourcentage.



Le groupe s'attend à ce que ses ventes de l'exercice 2023 diminuent de 1% à 3%, contre une croissance de 0% à 2% auparavant, et à ce que son bénéfice annuel se situe dans la fourchette basse de sa prévision d'une croissance de 0% à 4%.



Son objectif de croissance organique de 3% à 5% a cependant été maintenu.