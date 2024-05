Procyon Corporation exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales AMERX Health Care Corporation (AMERX) et Sirius Medical Supply, Inc. (Sirius). AMERX développe et commercialise des produits médicaux brevetés utilisés dans le traitement des escarres, des ulcères de stase, des plaies, des dermatites, des inflammations et d'autres problèmes cutanés. Ses gammes de produits comprennent AMERX, AMERIGEL, HELIX3 Bioactive Collagen, EXTREMIT-EASE Compression Garment et Advantagen Surgical Collagen. AMERX commercialise une gamme de produits avancés de soins de la peau et des plaies AMERIGEL, fabriqués à partir d'Oakin, qui favorisent la cicatrisation des plaies et des problèmes de peau, notamment le pansement hydrogel AMERIGEL, les kits chirurgicaux postopératoires AMERIGEL, le lavage salin des plaies AMERIGEL, la lotion de soins AMERIGEL et la lotion barrière AMERIGEL. HELIX3 est disponible en poudre de collagène et en matrice de collagène. Son produit de soin des plaies comprend le pansement à l'alginate de calcium AMERX, le pansement en mousse AMERX, le pansement en gaze AMERX, le pansement Hyrdocolloïde AMERX et les kits de soin des plaies AMERX.

Secteur Produits pharmaceutiques