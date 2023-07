Prodigy Ventures Inc. (Prodigy) est une entreprise canadienne. La société fournit des plateformes de pointe, notamment IDVerifact pour l'identité numérique et tunl. pour les services bancaires ouverts et le soutien au clavardage des clients. Son chat tunl. est une solution de chat alimentée par l'IA facile à mettre en œuvre qui automatise l'expérience du service à la clientèle, qui est construite sur une plateforme sans code développée pour les utilisateurs non techniques. La société propose ses produits aux institutions financières de toutes tailles. La Société exerce ses activités dans deux principales zones géographiques, soit le Canada et les États-Unis.