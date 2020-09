PRODWARE : cède sa filiale en Israël

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un environnement économique perturbé par la crise de la Covid-19, Prodware poursuit son plan stratégique 2016-2021 lui permettant ainsi de renforcer, en Europe, ses positions de partenaire de référence des ETI et des filiales de grands comptes dans leur transformation digitale. Dans ce contexte, le groupe a signé un protocole d'accord concernant la cession de sa filiale Prodware Israël au fond d'investissement Babylon, leader en Israël sur le secteur de l'IT, associé à Yossi Haimov, actuel directeur de Prodware Israël.Cette cession se fait dans une excellente perspective de maintien d'une collaboration, notamment dans le cadre de projets internationaux et de partages d'expertises.A noter que le centre de Recherche et Développement de Prodware en Israël, ainsi que le Scale Up 365x, ne sont pas cédés et restent dans le groupe.L'innovation et l'édition de solutions sectorielles et métiers restent en effet deux piliers stratégiques du modèle de Prodware. Cette opération s'inscrit en parallèle de la cession, il y a quelques mois, des activités du groupe en Tunisie aux précédents dirigeants de la filiales.