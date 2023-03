Prodware : A suivre aujourd'hui

En 2022, l'EBITDA de Prodware progresse de 27,6% et atteint un niveau bien supérieur à ceux constatés avant la pandémie : 52 millions d'euros. Dans le prolongement de la croissance constatée sur l’EBITDA, son Résultat Opérationnel Courant fait plus que doubler à 29,3 millions d'euros, dégageant ainsi une marge opérationnelle de 15,6%, contre 14,4 millions d'euros en 2021. Après comptabilisation d’un impôt de 2,5 millions d'euros, son résultat net part du Groupe atteint 15,7 millions d'euros en 2022 contre une perte de 68,5 millions d'euros pour le précédent exercice.



En 2022, son chiffre d'affaires atteint 188,3 millions d'euros contre 165,5 millions d'euros en 2021, soit une hausse soutenue de 13,7%. L'activité a bénéficié notamment de la poursuite de l'essor des ventes SaaS, dont la contribution au chiffre d'affaires global atteint désormais 27,5%.



Au 31 décembre 2022, les capitaux propres de Prodware s'élèvent à 100,7 millions d'euros contre 83,3 millions d'euros un an plus tôt.