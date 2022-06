Prodware : Avis de réunion

PROJETS DE RESOLUTIONS

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

RESOLUTION N°1 (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'a dministration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un résultat négatif de 75 780 039 € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

RESOLUTION N°2 (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021). -

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requ ises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021, comprenant le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi que l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un résultat net part du Groupe négatif de 68 456 534 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

RESOLUTION N°3 (Affectation du résultat). - Sous réserve de l'approbation de la résolution n°1, l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d'administration, décide de procéder à l'affectation de la totalité du résultat négatif de l'exercice s'élevant à - 75 780 039 € au poste « Report à nouveau », qui sera alors ramené à un montant de 39 282 176 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Dividende brut distribué Montant total Quote-part du dividende Au titre de l'exercice effectivement éligible à la réfaction de par action distribué 40% 2020 0 € - 100% 2019 0 € - 100% 2018 0,04 € 296 708 € 100%

RESOLUTION N°4 (Conventions réglementées). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes mentionnant l'absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

RESOLUTION N°5 (Renouvellement du mandat d'un administrateur). - L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide conformément à l'article 15 des statuts, de renouveler Monsieur Alain Conrard, en qualité d'administrateur, pour une durée de trois (3) années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2025 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

RESOLUTION N°6 (Renouvellement du mandat d'un administrateur). - L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide conformément à l'article 15 des statuts, de renouveler Monsieur Stéphane Conrard, en qualité d'administrateur, pour une durée de trois (3) années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2025 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

RESOLUTION N°7 (Renouvellement du mandat d'un administrateur). - L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide conformément à l'article 15 des statuts, de renouveler Madame Viviane Neiter (née Lovis), en qualité d'administratrice, pour une durée de trois

années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2025 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

RESOLUTION N°8 (Nomination d'une administratrice). - L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide conformément à l'article 15 des statuts, de nommer Madame Léna Conrard, en qualité d'administratrice, pour une durée de trois (3) années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2025 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.