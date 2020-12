Prodware : Calendrier financier 2021

Regulatory News:

Date Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 Mercredi 17 février 2021 Résultats Annuels 2020 Réunion SFAF Mercredi 3 mars 2021 Jeudi 4 mars 2021 Chiffre d’affaires

du 1er trimestre 2021 Mercredi 19 mai 2021 Chiffre d’affaires

du 2eme trimestre 2021 Mercredi 21 juillet 2021 Résultats semestriels 2021 & Chiffre d’affaires du 3eme trimestre 2021 Réunion SFAF Mercredi 13 octobre 2021 Jeudi 14 octobre 2021 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 Mercredi 16 février 2022

Diffusion des communiqués de presse après Bourse

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020: le 17 février 2021, après Bourse.

Les fenêtres négatives sont consultables sur le site de la société Prodware : https://www.prodwaregroup.com/investisseurs/agenda/

A propos de Prodware

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développe des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.

Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 13 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de188 M€ en 2019. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d’informations : www.prodware-group.com

