Prodware est spécialisé dans l'édition et l'intégration de logiciels de gestion. Fort d'une structure de R&D puissante, d'une expertise unique en industrialisation des best practices, et d'alliances stratégiques de premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - édition et intégration de logiciels de gestion : logiciels de gestion de la comptabilité, des ressources humaines, de la relation client, des fiches de paie, de la production, etc. ; - conception, ingénierie et déploiement de systèmes d'information décisionnels : applications d'exploitation et d'analyse de données, systèmes de modélisation et de pilotage de processus de gestion internes (gestion de la relation client, des ressources humaines, contrôle de gestion, etc.), etc. ; - conception et mise en oeuvre d'applications réseaux et de sécurisation : fourniture de systèmes réseaux, installation et hébergement de serveurs, mise en place de logiciels de protection (antivirus, anti-intrusion, etc.). Considéré comme le premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, et le premier partenaire de Sage dans les pays francophones, Prodware compte plus de 1 400 collaborateurs qui accompagnent plus de 15 000 clients dans 15 pays.

Secteur Services et conseils en informatique