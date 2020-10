Prodware : Initiation de couverture par Mainfirst

Regulatory News:

Prodware (Paris:ALPRO), spécialiste de la transformation digitale dans le Conseil, l’Edition et l’Intégration de solutions informatiques sectorielles et métiers, est heureux d’annoncer à ses actionnaires qu’il a choisi Mainfirst, société de services financiers européenne indépendante, pour initier la couverture de son titre avec une étude intitulée « A key partner in digital transformation ».

Cette étude vient enrichir le consensus d’analystes financiers qui suivent déjà la valeur aux côtés de Gilbert Dupont et d’Arrowhead.

Coordonnées des cabinets d’analystes qui assurent le suivi de la valeur :

Mainfirst : https://www.mainfirst.com/en/

Gilbert Dupont : https://www.gilbertdupont.fr/

Arrowhead : http://www.arrowheadbid.com

La liste d’analystes ci-dessus n’est établie que dans un but informatif et n’engage d’aucune manière les analystes ou les sociétés de recherches mentionnés. Veuillez noter que les opinions, estimations ou prévisions concernant la performance de Prodware formulées par ces analystes ne sont relatives qu’à ces analystes et ne représentent d’aucune manière des opinions, estimations ou prévisions formulées par Prodware ou par sa Direction. Par la référence faite à ces analystes ou l’éventuelle distribution de leurs opinions, Prodware n’entend d’aucune manière s’engager sur le bien-fondé de telles informations, conclusions ou recommandations.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2020 : le 17 février 2021, après Bourse.

A propos de Mainfirst

Mainfirst est une banque d'investissement indépendante, spécialisée dans le courtage d'actions et les marchés de capitaux. Fort de nos 160 collaborateurs, situés à Francfort, Londres, Milan, Munich, New York, Paris et Zurich, nous proposons nos services de conseil et d’exécution à nos clients investisseurs institutionnels ainsi qu’aux entreprises émettrices. Mainfirst deviendra officiellement Stifel Europe le 9 novembre prochain, à l’occasion de son intégration officielle dans le groupe Stifel Financial Corp (code SF US).

À propos de Prodware

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.

Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 13 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de188 M€ en 2019. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d’informations : wwww.prodware-group.com

EURONEXT GROWTH (ex. ALTERNEXT)

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques

Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201021005835/fr/