Prodware : Phast Invest devient actionnaire majoritaire

La société Phast Invest a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 février 2022, individuellement et de concert, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société Prodware et détenir individuellement 66,17% du capital et 56,37% des droits de vote de cette société et, de concert avec les dirigeants et actionnaires historiques, 85,78% du capital et 85,15% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Prodware dans le cadre de l'offre publique initiée par la société Phast Invest.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.