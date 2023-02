Prodware

Prodware: Phast Invest, holding du groupe Prodware, annonce avoir réalisé une levée de fonds de 20 M€ auprès de Tikehau Capital et les managers historiques de Prodware



21-Fév-2023 / 18:30 CET/CEST

Communiqué de presse Paris, le 21 février 2023, 18h30 Phast Invest, holding du groupe Prodware, annonce avoir réalisé une levée de fonds de 20 M€ auprès de Tikehau Capital et les managers historiques de Prodware Phast Invest, la société détenant près de 94% de Prodware SA, annonce avoir réalisé avec succès une levée de fonds d’un montant de 20 M€. Cette opération, réalisée sous forme d’augmentation de capital, sur la base d’une valorisation de Prodware de 300 M€, a été souscrite à concurrence de 75% par plusieurs fonds gérés par Tikehau Capital et, pour le solde, par les managers historiques de Prodware. A l’issue de cette opération, les associés historiques détiennent près de 88%[1] du capital de Phast Invest. Stéphane Conrard, Directeur Général Délégué de Prodware et Président de Phast Invest, indique : « Nous nous réjouissons de cette levée de fonds, qui s’inscrit dans notre plan de renforcement de nos fonds propres et qui nous permettra de poursuivre le développement de stratégies toujours à la pointe de l’innovation et d’accélérer le développement de Prodware à l’international. À propos de Prodware Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation. Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance. Plus d’informations : http://www.prodware-group.com [1] Sur une base non diluée Fichier PDF dépôt réglementaire



