Prodware: Prodware renforce sa présence en Europe avec l’acquisition de Westpole Belux

Paris, le 13 mars 2023, 20h00



Prodware renforce sa présence en Europe

avec l’acquisition de Westpole Belux Prodware, acteur majeur de la transformation digitale des entreprises, notamment des filiales de Grands Comptes, ETI et PME en croissance, annonce l’acquisition de Westpole Belux pour renforcer sa présence en Europe. Présent dans 4 pays (Belgique, Luxembourg, France et Italie), Westpole Belux possède plus de 40 ans d’expertise dans les technologies de l’information : services externalisés, gestion des processus commerciaux, cloud computing et solutions de cybersécurité. Westpole Belux gère notamment les Systèmes d’Informations stratégiques des institutions gouvernementales en Belgique, au Luxembourg et en Italie, ainsi que ceux de l’Union européenne. Très présent auprès de grands comptes industriels, le Groupe est également très bien implanté sur les marchés publics et bancaires. Westpole Belux compte environ 400 collaborateurs et réalise un peu plus de 40 M€ de chiffre d’affaires. Ce rapprochement, qui répond pleinement à la stratégie de croissance de Prodware, présente des synergies de premier plan : Renforcement des positions existantes et extension géographique (Italie),

Enrichissement du portfolio (particulièrement sur les sujets de sécurité, de Cloud et Compliance sur lesquels Westpole Belux possède une expertise reconnue),

Positionnement sur de nouveaux secteurs tels que les marchés publics et le bancaire. « Prodware et Westpole Belux sont deux entités incontestablement compatibles et très complémentaires. Ce rapprochement, fondé sur de nombreuses synergies, va créer beaucoup de valeur pour les deux groupes au service de tous, aussi bien pour les collaborateurs, les clients que les partenaires. » Alain Conrard - CEO Prodware Group. « Westpole Belux a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme l’offre de Prodware. Le groupe va désormais rayonner dans 14 pays et fournir des solutions encore plus exhaustives à un vaste panel de clients. Au même titre que Prodware, Westpole Belux accompagne les entreprises à chaque étape de leur parcours de transformation numérique, en proposant une approche intégrée des solutions et services informatiques, dans le but de réduire la complexité, de renforcer l'innovation et de garantir la sécurité des données. » Massimo Moggi- Directeur de Westpole. À propos de Westpole Belux WESTPOLE est un fournisseur de services et solutions IT. Grâce à plus de 40 ans d’expérience dans la gestion de la technologie et de l’innovation, c’est le partenaire idéal dans la transformation numérique des entreprises. ​Sa mission est de soutenir les entreprises dans leur transformation numérique, en leur apportant supports technologiques, expertise et conseils, avec une approche intégrale et personnalisée. Il aide ses clients à surmonter les défis stratégiques dans différents domaines, tels que le cloud computing, l’infrastructure, les applications et la cybersécurité, mais aussi des domaines avant-gardistes comme l’intelligence artificielle. ​ ​ ​WESTPOLE aborde l’innovation dans un esprit précurseur, passionné et empathique, créant un nouveau point de référence sur le marché des technologies de l’information, un « repère différent ». Plus d’informations : https://westpole.be/ À propos de Prodware Fort de plus de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, Prodware Group s’engage à proposer de la valeur et de l’expertise à ses clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation. Depuis sa création, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance. Le groupe Prodware rassemble plus de 1400 collaborateurs présents dans 13 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 188,3 M€ en 2022. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME. Plus d’informations : http://www.prodware-group.com Fichier PDF dépôt réglementaire



