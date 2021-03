Prodware : Amélioration de la rentabilité en 2020

Regulatory News:

Normes IFRS Données auditées - en M€ 2019 2020 Variation Chiffre d’affaires consolidé 187,7 172,4 -8,1% EBITDA En % du CA 48,3 25,8% 49,8 28,9% +3,1% Résultat opérationnel courant En % du CA 17,3 9,2% 18,9 11,0% +9,7% Résultat opérationnel En % du CA 17,3 9,2% 19,2 11,1% +11,2% Résultat net Part de Groupe En % du CA 10,5 5,6% 11,3 6,6% +7,4%

Baisse d’activité 2020 maîtrisée

Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, le chiffre d’affaires de Prodware affiche en 2020 une décroissance de 8,1%, principalement liée à l’érosion de l’activité d’intégration. Les ventes en mode SaaS continuent de progresser et ressortent en 2020 à 45,0 M€ en amélioration sensible de 15,6% par rapport à l’exercice précédent. Ce chiffre d’affaires récurrent représente désormais 26,1% du chiffre d’affaires total de Prodware.

Poursuite de l’accroissement de la rentabilité

En 2020, l’EBITDA affiche une croissance de 3,1%, et ce, malgré la baisse du chiffre d’affaires. Il atteint 49,8 M€ faisant ressortir une marge de 28,9% Cette performance est réalisée grâce à une forte baisse des charges externes (-22,4% à 16,5 M€) et des charges de personnel (-14,2% à 49,8 M€). Particulièrement vigilant sur la préservation de ses fondamentaux de rentabilité, le Groupe a aussi procédé à la cession, en 2020, de sa filiale en Tunisie et de son activité intégration en Israël. Ceci s’inscrit pleinement dans son plan stratégique 2016- 2020 de recentrage des activités en Europe, zone géographique aux plus forts débouchés.

Le Résultat Opérationnel Courant, qui intègre des dotations aux amortissements et provisions en légère hausse (+0,7 M€ comparé à 2019) et des impôts en retrait de 0,9 M€, ressort en croissance plus sensible de 9,7%.

Le Résultat Financier s’élève à -6,4 M€ en 2020, quasi-stable par rapport à 2019 tandis que l’impôt sur les résultats progresse de 1,5 M€.

Le Résultat Net part du Groupe atteint ainsi 11,3 M€ en 2020 contre 10,5 M€ soit une progression de 7,4% par rapport au précédent exercice.

Une structure bilancielle solide

Au 31 décembre 2020, la structure bilancielle de Prodware présente des fonds propres de 155,4 M€, en hausse de 7,3% par rapport au 31 décembre 2019.

Le montant de la dette nette, hors prise en compte des passifs locatifs nés de l’application de la nouvelle norme IFRS 16, atteint 85,2 M€, faisant ressortir un gearing de 0,55 fois les fonds propres et un ratio de levier maîtrisé à 1,7 x l’EBITDA 2020 à normes constantes.

Perspectives

Plan stratégique 2021- 2025: « The Place to Be and to Work With »

Partenaire de référence des entreprises (essentiellement PME en forte croissance, ETI et filiales de grands comptes) dans le cadre de leur transformation digitale, Prodware va poursuivre le renforcement de ses activités de Conseil et d’Edition de solutions logicielles sectorielles et métiers innovantes, extrêmement importantes pour accompagner ses clients.

En parallèle, le groupe va s’attacher à développer ses positions géographiques en Europe de l’Ouest tout en restant attentif aux opportunités en Europe du Nord, région particulièrement performante sur les technologies Microsoft.

De plus, le renforcement des positions existantes en Europe de l’Est permettra de doter le groupe de capacités de productions supplémentaires, financièrement extrêmement compétitives dans un marché mondialisé, en complément des croissances mixtes planifiées dans ses principaux pays d’Europe de l’Ouest.

Enfin, une attention toute particulière est portée d’une part sur la Gestion du Capital Humain – une priorité majeure pour fidéliser et attirer les talents – et d’autre part sur la Gestion de la Relation Client, toutes deux indispensables à une croissance solide, profitable et pérenne.

À propos de Prodware

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.

Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble plus de 1 350 collaborateurs présents dans 13 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 172 M€ en 2020. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

