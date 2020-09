Prodware : vers la cession de Prodware Israël

15/09/2020 | 13:35

Dans un point sur son plan stratégique 2016-2021, Prodware annonce avoir signé un protocole d'accord concernant la cession de sa filiale Prodware Israël au fond d'investissement Babylon associé à Yossi Haimov, actuel directeur de Prodware Israël.



La réalisation définitive de la transaction est soumise à certaines conditions suspensives usuelles et devrait intervenir dans les prochaines semaines. Cette cession se fait dans une perspective de maintien d'une collaboration.



A noter que le centre de R&D de Prodware en Israël, ainsi que le Scale Up 365x, ne sont pas cédés et restent dans le groupe, l'innovation et l'édition de solutions sectorielles et métiers restant en effet deux piliers stratégiques de son modèle.



