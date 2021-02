PRODWAYS: une seconde imprimante 3D livrée à ESSILORLUXOTTICA

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ESSILORLUXOTTICA -0.73% 135.95 7.37% PRODWAYS GROUP -1.33% 2.96 31.00%

Prodways Group, spécialiste de l'impression 3D et de la fabrication digitale, a installé en ce début d'année 2021 une deuxième machine d'impression 3D chez Essilor, leader mondial des verres de lunettes. L'installation de cette deuxième machine marque le passage à une nouvelle phase du partenariat entre Prodways Group et Essilor sur le sujet de l'impression 3D de verres de lunettes en s'appuyant sur la précision, le savoir-faire de traitement de l'image et la productivité de la technologie d'impression MOVINGLight.