Prodways Group : Assemblée générale du 16 juin 2022 Résultats des votes

En application de l'article R. 22-10-30 du Code de commerce, Prodways Group S.A. informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire du 16 juin 2022 :

Les 97 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 27.446.415 actions représentant 31.857.709 droits de vote.

Pour

Voix

% Contre

Voix

% Abst.

Voix

% Résultat 1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 31.857.709

100 % - - Adoptée 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 31.857.709

100 % - - Adoptée 3. Affectation du résultat de l'exercice 31.857.400

99,99% 309

<0,001 % - Adoptée 4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions – Approbation de la convention de prestation de services conclue avec PRODWAYS GROUP, aux termes de laquelle GROUPE GORGÉ rend des prestation de service en matière financière à PRODWAYS GROUP 24.876.217

78,08 % 6.816.986

21,40% - Adoptée * 5. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements règlementés et approbation de ces conventions - Approbation de la convention de prestation de services conclue avec PRODWAYS GROUP, aux termes de laquelle GROUPE GORGÉ rend des prestation de service en matière corporate à PRODWAYS GROUP 24.876.217

78,08 % 6.816.986

21,40% - Adoptée* 6. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements règlementés et approbation de ces conventions - Approbation de la convention de prestation de services conclue avec PRODWAYS GROUP, aux termes de laquelle GROUPE GORGÉ rend des prestation de service en matière communication à PRODWAYS GROUP 24.876.217

78,08 % 6.816.986

21,40% - Adoptée* 7. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements règlementés et approbation de ces conventions - Approbation de la convention de prestation de services conclue avec PRODWAYS GROUP, aux termes de laquelle GROUPE GORGÉ rend des prestation de service en matière d'assistance temporaire à la Direction générale de PRODWAYS GROUP 24.876.217

78,08 % 6.816.986

21,40% - Adoptée* 8. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements règlementés et approbation de ces conventions - Approbation de la convention de prestation de services conclue avec PRODWAYS GROUP, aux termes de laquelle GROUPE GORGÉ rend des prestation de service en matière M&A en faveur de PRODWAYS GROUP 24.876.217

78,08 % 6.816.986

21,40% - Adoptée* 9. Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Michèle LESIEUR 29.843.602

93,68 % 2.012.708

6,31 % 1.399

0,01 % Adoptée 10. Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Hélène de COINTET 31.080.142

97,56 % 776.168

2,43 % 1.399

0,01 % Adoptée 11. Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Céline LEROY 31.080.142

97,56 % 776.168

2,43 % 1.399

0,01 % Adoptée 12. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration 23.611.393

74,11 % 8.244.917

25,88 % 1.399

0,01 % Adoptée 13. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général 23.077.994

72.44 % 8.778.316

27,55 % 1.399

0,01 % Adoptée 14. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 31.855.251

99,99% 1.059

<0.001 % 1.399

0,01 % Adoptée 15. Approbation des information visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce 31.856.301

99,99 %% 9

<0,0001 % 1.399

0,01 % Adoptée 16. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ (Président du Conseil d'administration et entre le 10 juillet 2021 et le 28 février 2022 Directeur général) 29.171.393

91,56 % 2.684.917

8,43 % 1.399

0,01 % Adoptée 17. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier STREBELLE, Directeur général jusqu'au 9 juillet 2021 28.477.078

89,39 % 3.379.232

10,60 % 1.399

0,01 % Adoptée 18. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce 24.875.540

78,08 % 6.982.169

21,92 % - Adoptée 19. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce 31.081.550

97,56 % 776.159

2,44 % - Adoptée 20. Délégation de compétence à donner au Conseil pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes 31.196.987

97,93 % 660.722

2,07 % - Adoptée 21. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la Société ou une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription 23.613.101

74,12 % 8.244.608

25,88 % - Adoptée 22. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la Société ou une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées au I de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange 23.067.411

72,40 % 8.788.899

27,59 % 1.399

0,01 % Adoptée 23. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la Société ou une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre visée au I° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier 23.067.411

72,40 % 8.788.899

27,59 % 1.399

0,01 % Adoptée 24. Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée 23.067.411

72,40 % 8.788.899

27,59 % 1.399

0,01 % Adoptée 25. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission, immédiatement ou à terme, d'action ordinaires, de titres de capital donnant accès à d'autre titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles d'en résulter dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres 23.067.411

72,40 % 8.788.899

27,59 % 1.399

0,01 % Adoptée 26. Autorisation d'augmenter le montant des émissions 23.068.819

72,41 % 8.788.890

27,59 % - Adoptée 27. Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 24.273.377

76,19 % 7.584.332

23,81 % - Adoptée 28. Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail 31.846.067

99,96 % 11.642

0,04 % - Adoptée 29. Pouvoirs pour les formalités 31.856.959

>99,99 % - 750

<0,01 % Adoptée







À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Claire Riffaud

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 79 / criffaud@actus.fr





CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr









Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

