Prodways Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société PRODWAYS GROUP à PORTZAMPARC-GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

50 720 titres PRODWAYS GROUP ,

, Espèces : 63.975,84 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

49 723 titres PRODWAYS GROUP ,

, Espèces : 47.711,26 euros

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 92 555 titres 173 938,49 € 224 transactions Ventes 96 887 titres 188 604,29 € 234 transactions





À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 71,3 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter ! @Prodways







Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72/apetureaux@actus.fr





CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/mclairet@actus.fr





ANNEXES

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 01/07/2020 2 1000 1800 01/07/2020 2 501 916,88 02/07/2020 1 1 1,85 02/07/2020 3 1001 1896,9 03/07/2020 4 1557 2865,5 03/07/2020 1 500 935 10/07/2020 1 24 43,32 06/07/2020 2 506 936,15 13/07/2020 1 1 1,83 10/07/2020 1 500 905 14/07/2020 1 1 1,82 13/07/2020 1 1 1,83 15/07/2020 2 600 1086,48 14/07/2020 1 1 1,82 16/07/2020 1 500 900 15/07/2020 1 400 736 17/07/2020 1 1 1,82 17/07/2020 2 501 896,84 20/07/2020 4 2000 3470 22/07/2020 3 1500 2550 21/07/2020 1 500 850 24/07/2020 1 1 1,68 22/07/2020 1 500 835 29/07/2020 1 500 845 23/07/2020 1 100 169 30/07/2020 1 500 860 24/07/2020 2 254 426,72 31/07/2020 3 1500 2670 29/07/2020 2 1000 1645 04/08/2020 5 2500 4480 30/07/2020 1 500 830 05/08/2020 2 998 1831,33 31/07/2020 4 1001 1661,66 06/08/2020 1 200 367 03/08/2020 1 500 850 07/08/2020 1 500 900 04/08/2020 3 867 1518,9 10/08/2020 1 100 180 06/08/2020 1 500 900 11/08/2020 2 1000 1840 12/08/2020 1 91 168,35 13/08/2020 1 250 460 14/08/2020 1 500 895 14/08/2020 1 100 182 17/08/2020 2 574 1018,96 17/08/2020 1 500 905 18/08/2020 2 600 1047 19/08/2020 1 1 1,72 19/08/2020 2 501 856,71 20/08/2020 1 100 170 21/08/2020 2 501 854,21 21/08/2020 2 501 866,68 25/08/2020 1 10 17,1 24/08/2020 1 1 1,73 26/08/2020 2 655 1120,05 25/08/2020 1 435 752,55 27/08/2020 1 16 27,36 26/08/2020 2 935 1626,9 28/08/2020 2 1000 1815 27/08/2020 1 480 820,8 31/08/2020 5 2242 4207,11 28/08/2020 4 2000 3700 01/09/2020 1 500 915 31/08/2020 5 2500 4720 03/09/2020 2 550 991,5 02/09/2020 1 500 915 04/09/2020 2 1000 1770 04/09/2020 2 858 1544,4 07/09/2020 1 500 890 07/09/2020 2 1000 1845 08/09/2020 1 500 880 08/09/2020 1 450 805,5 10/09/2020 1 500 865 11/09/2020 1 120 205,8 14/09/2020 1 500 855 15/09/2020 1 427 738,71 17/09/2020 1 100 172 17/09/2020 1 500 875 18/09/2020 2 501 861,77 18/09/2020 1 1 1,75 21/09/2020 3 1500 2554,95 21/09/2020 1 500 880 22/09/2020 7 3500 5534,9 22/09/2020 5 2500 4037,5 23/09/2020 2 1000 1585 23/09/2020 2 501 801,6 24/09/2020 7 3001 4533,91 24/09/2020 1 1 1,55 25/09/2020 1 500 725 25/09/2020 1 500 735 01/10/2020 5 2001 2971,49 28/09/2020 1 500 750 06/10/2020 2 800 1224 29/09/2020 2 750 1140 09/10/2020 1 305 478,85 30/09/2020 1 500 765 12/10/2020 1 100 159 01/10/2020 2 501 781,56 13/10/2020 3 1001 1606,61 02/10/2020 1 500 740 14/10/2020 5 2500 4350 05/10/2020 2 638 961,15 15/10/2020 2 1000 1655 06/10/2020 1 500 780 16/10/2020 1 1100 1848 12/10/2020 1 500 810 19/10/2020 1 700 1176 13/10/2020 1 1 1,65 20/10/2020 5 2100 3567,06 14/10/2020 7 3500 6234,9 22/10/2020 1 500 850 15/10/2020 1 500 865 23/10/2020 1 1 1,7 16/10/2020 1 500 855 26/10/2020 4 1700 2901,05 19/10/2020 4 2000 3512,2 27/10/2020 6 3000 4809,9 20/10/2020 5 1306 2248,67 28/10/2020 4 2000 3095 21/10/2020 2 1000 1745 30/10/2020 1 500 790 23/10/2020 2 501 861,72 03/11/2020 3 1500 2400 26/10/2020 1 500 895 04/11/2020 1 1 1,6 27/10/2020 4 1750 2822,58 06/11/2020 1 500 800 28/10/2020 2 624 987,79 09/11/2020 1 500 860 29/10/2020 1 500 810 11/11/2020 3 1001 1886,89 02/11/2020 3 1500 2460 12/11/2020 5 2500 4690 03/11/2020 1 500 825 13/11/2020 1 500 935 04/11/2020 1 1 1,6 16/11/2020 2 1000 1905 05/11/2020 2 345 550,45 17/11/2020 1 500 950 06/11/2020 2 750 1237,5 18/11/2020 3 1060 1936,94 09/11/2020 6 3000 5195,1 19/11/2020 1 200 361 10/11/2020 5 2500 4635 20/11/2020 3 1151 2082,5 11/11/2020 3 801 1562,91 23/11/2020 1 500 910 12/11/2020 3 842 1617,31 24/11/2020 2 501 901,85 13/11/2020 2 1000 1910 30/11/2020 1 500 895 16/11/2020 1 500 970 02/12/2020 1 500 930 17/11/2020 1 500 955 03/12/2020 2 1000 1890 18/11/2020 2 26 47,14 04/12/2020 3 1500 3340,05 20/11/2020 2 1000 1845 07/12/2020 4 2000 4670 23/11/2020 1 500 920 08/12/2020 4 2000 4610 24/11/2020 1 1 1,86 09/12/2020 5 2020 4555,91 25/11/2020 1 500 915 10/12/2020 4 2400 5397,12 26/11/2020 1 500 925 11/12/2020 4 1941 4399,86 30/11/2020 2 1000 1835 14/12/2020 1 500 1175 01/12/2020 3 1500 2790 15/12/2020 2 1000 2295 03/12/2020 11 5500 11160,05 16/12/2020 1 150 340,5 04/12/2020 11 5500 12460,25 17/12/2020 6 2600 5918,12 07/12/2020 7 3500 8314,95 18/12/2020 2 953 2121,09 09/12/2020 1 370 851 21/12/2020 7 3500 7529,9 10/12/2020 4 2000 4575 24/12/2020 6 3000 7305 11/12/2020 4 2000 4620 28/12/2020 4 1517 3639,74 14/12/2020 1 500 1185 29/12/2020 2 501 1157,36 17/12/2020 3 1434 3311,82 30/12/2020 5 2001 4642,32 21/12/2020 2 501 1137,27 31/12/2020 1 1 2,3 22/12/2020 7 3500 7695,1 23/12/2020 12 6300 15889,86 24/12/2020 4 1570 3897,84 28/12/2020 1 1 2,36 29/12/2020 3 1001 2387,39 30/12/2020 1 1 2,39 31/12/2020 1 1 2,3

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xpmakp2aYmzKlpxxk8hla2GXamiSm2SamWecxJRsZJiVanBlyW2XZ8iZZm9nm2xt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66677-prodways-group_bilan-semestriel-contrat-de-liquidite.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews