Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – PWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2024 :

95,466 titres

10,667.79 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 142,897 titres 116,028.00 EUR 310 transactions VENTE 116,807 titres 100,553.14 EUR 205 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

69,376 titres

26,897.64 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/06/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

40,022 titres

96,465.44 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Annexes

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

Achats Vente Date Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 02/01/2024 2 881 828,15 2 647 627,57 03/01/2024 5 2 971 2 797,65 1 1 0,95 04/01/2024 6 3 361 3 083,54 1 1 0,94 05/01/2024 2 701 637,94 2 1 211 1 138,34 08/01/2024 4 1 711 1 522,79 1 1 0,89 09/01/2024 2 581 517,09 1 1 0,89 10/01/2024 1 1 0,89 1 1 0,89 11/01/2024 1 1 0,90 2 1 211 1 089,90 12/01/2024 2 711 625,68 1 1 0,88 15/01/2024 4 2 014 1 759,09 1 1 0,88 16/01/2024 1 1 0,87 2 122 107,35 17/01/2024 4 1 931 1 647,87 1 1 0,87 18/01/2024 2 501 425,85 4 5 231 4 615,15 19/01/2024 1 1 0,90 2 1 201 1 080,90 22/01/2024 9 5 171 4 359,66 4 4 141 3 758,36 23/01/2024 3 867 788,97 4 4 871 4 638,51 24/01/2024 7 3 781 3 548,96 1 1 0,96 25/01/2024 1 1 0,90 2 2 181 1 984,70 26/01/2024 1 1 0,91 1 1 0,91 29/01/2024 1 1 0,90 1 1 0,90 30/01/2024 2 731 657,90 1 1 0,90 31/01/2024 1 1 0,90 2 523 475,92 01/02/2024 1 1 0,90 5 6 001 5 564,90 02/02/2024 1 1 0,95 8 8 244 8 176,47 05/02/2024 6 4 701 4 663,12 1 1 1,00 06/02/2024 6 4 230 4 203,77 1 1 1,04 07/02/2024 5 3 051 2 987,11 2 427 431,27 08/02/2024 4 1 871 1 821,58 1 1 0,98 09/02/2024 2 631 612,09 1 1 0,99 12/02/2024 1 1 0,98 2 1 851 1 813,98 13/02/2024 2 291 282,28 2 1 811 1 792,88 14/02/2024 2 701 687,00 2 558 558,00 15/02/2024 2 355 344,37 11 16 261 17 190,19 16/02/2024 6 5 311 5 676,80 1 1 1,10 19/02/2024 4 3 361 3 405,94 1 1 1,04 20/02/2024 4 3 151 3 098,62 1 1 1,02 21/02/2024 1 1 0,97 2 884 875,14 22/02/2024 1 1 0,97 2 1 031 1 020,67 23/02/2024 1 1 1,00 2 371 371,00 26/02/2024 2 1 041 1 020,18 1 1 0,98 27/02/2024 2 1 011 990,80 1 1 1,00 28/02/2024 1 1 0,97 2 1 681 1 664,17 29/02/2024 2 881 854,57 2 700 692,98 01/03/2024 6 4 591 4 331,57 3 1 452 1 375,96 04/03/2024 2 841 773,72 2 135 126,88 05/03/2024 3 1 027 942,78 1 1 0,92 06/03/2024 4 2 261 2 020,42 2 1 608 1 479,36 07/03/2024 6 4 211 3 635,98 1 1 0,88 08/03/2024 2 751 623,35 1 1 0,85 11/03/2024 1 1 0,83 2 1 891 1 569,53 12/03/2024 2 277 224,37 1 1 0,81 13/03/2024 1 1 0,81 2 1 841 1 509,61 14/03/2024 4 2 046 1 687,30 1 1 0,83 15/03/2024 2 771 632,22 1 1 0,82 18/03/2024 1 1 0,81 2 1 871 1 534,21 19/03/2024 1 1 0,80 2 268 219,74 20/03/2024 6 4 301 3 378,10 2 401 312,80 21/03/2024 6 4 031 2 964,47 2 1 911 1 471,47 22/03/2024 1 1 0,74 4 4 771 3 530,54 25/03/2024 1 1 0,77 4 4 771 3 673,67 26/03/2024 2 971 737,97 1 1 0,77 27/03/2024 5 3 981 2 932,64 1 1 0,74 28/03/2024 2 861 637,14 1 1 0,74 29/03/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 01/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 02/04/2024 2 841 622,34 2 1 861 1 414,34 03/04/2024 2 851 638,26 1 1 0,76 04/04/2024 4 2 281 1 696,15 1 1 0,75 05/04/2024 1 1 0,74 1 1 0,74 08/04/2024 2 791 577,43 1 1 0,73 09/04/2024 1 1 0,74 1 1 0,74 10/04/2024 2 761 555,54 1 1 0,74 11/04/2024 1 1 0,74 2 1 816 1 343,84 12/04/2024 1 1 0,74 1 1 0,74 15/04/2024 1 1 0,75 1 1 0,75 16/04/2024 1 1 0,74 1 1 0,74 17/04/2024 2 791 577,43 1 1 0,73 18/04/2024 2 781 562,32 1 1 0,72 19/04/2024 5 3 211 2 244,72 1 1 0,72 22/04/2024 1 1 0,69 1 1 0,69 23/04/2024 2 711 490,60 1 1 0,70 24/04/2024 1 1 0,69 1 1 0,69 25/04/2024 2 691 476,80 1 1 0,70 26/04/2024 1 1 0,69 1 1 0,69 29/04/2024 1 1 0,69 1 1 0,69 30/04/2024 2 781 538,90 1 1 0,70 01/05/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 02/05/2024 1 1 0,70 1 1 0,70 03/05/2024 2 781 523,28 1 1 0,68 06/05/2024 1 1 0,67 1 1 0,67 07/05/2024 1 1 0,67 1 1 0,67 08/05/2024 1 1 0,68 1 1 0,68 09/05/2024 1 1 0,69 1 1 0,69 10/05/2024 1 1 0,70 2 2 411 1 682,88 13/05/2024 2 821 558,28 1 1 0,68 14/05/2024 1 1 0,68 1 1 0,68 15/05/2024 1 1 0,68 1 1 0,68 16/05/2024 1 1 0,70 7 11 831 8 723,10 17/05/2024 5 4 251 3 198,99 2 2 031 1 594,34 20/05/2024 1 1 0,76 1 1 0,76 21/05/2024 2 1 021 765,75 1 1 0,75 22/05/2024 1 1 0,74 1 1 0,74 23/05/2024 1 1 0,74 3 4 101 3 095,74 24/05/2024 2 1 131 836,95 1 1 0,75 27/05/2024 1 1 0,75 1 1 0,75 28/05/2024 1 1 0,74 1 1 0,74 29/05/2024 2 1 091 807,34 1 1 0,74 30/05/2024 1 1 0,74 1 1 0,74 31/05/2024 1 1 0,74 2 2 061 1 545,74 03/06/2024 1 1 0,74 1 1 0,74 04/06/2024 2 1 141 832,94 1 1 0,74 05/06/2024 2 1 111 799,93 1 1 0,73 06/06/2024 1 1 0,72 1 1 0,72 07/06/2024 2 697 494,89 1 1 0,73 10/06/2024 7 6 161 4 238,20 1 1 0,70 11/06/2024 2 931 633,10 1 1 0,70 12/06/2024 2 921 617,09 1 1 0,69 13/06/2024 7 5 047 3 271,25 1 1 0,67 14/06/2024 8 4 911 3 016,93 1 1 0,63 17/06/2024 6 3 531 2 011,80 1 1 0,60 18/06/2024 2 591 336,87 1 1 0,57 19/06/2024 2 581 331,17 1 1 0,57 20/06/2024 1 1 0,57 1 1 0,57 21/06/2024 1 1 0,57 1 1 0,57 24/06/2024 1 1 0,56 1 1 0,56 25/06/2024 9 4 361 2 357,57 3 3 721 2 020,20 26/06/2024 2 491 265,14 2 2 361 1 322,14 27/06/2024 6 2 861 1 487,74 1 1 0,54 28/06/2024 2 501 250,50 2 2 451 1 274,50

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

