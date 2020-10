Paris, le 28 octobre 2020, à 18h00,

Prodways Group (Euronext Paris : PWG), spécialiste de la fabrication digitale, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2020.

(en millions d'euros) 9M 20201 9M 2019 Variation T3 20201 T3 2019 Variation Systems 24,7 31,2 -21,0% 7,8 10,0 -21,3% Products 15,1 20,2 -25,3% 5,2 6,1 -13,4% Structure & éliminations 0,1 (0,2) n.s. (0,0) (0,0) n.s. Chiffre d'affaires consolidé 39,9 51,3 -22,2% 13,1 16,0 -18,3%



Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Prodways Group s'établit à 13,1 millions d'euros. Après un deuxième trimestre 2020 fortement impacté par la crise sanitaire, le Groupe a amorcé le redressement de son activité au troisième trimestre 2020 avec un recul limité à 2,9 millions d'euros sur la période. Le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 39,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice 2020, pénalisé par le premier semestre.

Le pôle Systems - comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés - a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros au troisième trimestre 2020. Le pôle est affecté par l'attentisme des clients industriels dans l'activité de distribution de logiciels et dans l'activité vente de machines. Cependant, la bonne utilisation du parc installé de machines permet une bonne performance des ventes de matières.

Le pôle Products – comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales – enregistre un chiffre d'affaires de 5,2 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en baisse de 0,9 million d'euros par rapport au troisième trimestre 2019. La production de pièces à la demande est restée affectée par la baisse d'activité et la saisonnalité défavorable au troisième trimestre. En revanche, les activités médicales (audiologie, podologie et dentaire) largement pénalisées par la fermeture totale des cabinets des praticiens pendant le confinement, ont confirmé leur reprise et se sont rapprochées d'un niveau normatif sur le trimestre.





Perspectives 2020

Outre son impact social et économique, la crise sanitaire mondiale a des conséquences sur l'évolution de l'industrie dans son ensemble. Le Groupe constate une accélération des tendances qui soutiennent le développement de l'impression 3D. Les industriels repensent leurs modèles de production et la crise de la Covid-19 a mis en lumière l'intérêt de relocaliser et de disposer d'outils de production agiles pouvant s'adapter rapidement à la demande.

La reprise progressive amorcée en juin devrait se confirmer sur les prochains mois, bien que l'incertitude macro-économique demeure à court terme.

A plus long terme, le Groupe reste confiant dans son modèle et ses perspectives. Prodways Group dispose d'une situation financière et d'un niveau de trésorerie disponible solide lui permettant de saisir des opportunités de consolidation sur ses marchés.



1 Données non auditées

