Prodways Group figure parmi les leaders européens de l'impression 3D à destination des industries aéronautique, spatiale, médicale, dentaire, automobile, etc. C'est un procédé de fabrication additive consistant à créer des objets physiques par superposition de différentes couches de matières. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - conception, fabrication et distribution d'imprimantes 3D, de matières associées (résines et poudres polymères) et de logiciels de conception 3D (60,9%) ; - conception et fabrication de pièces imprimées en 3D en plastique et en métal (39,1%) ; La répartition géographique du CA est la suivante : France (60,9%), Europe (24%), Amérique du Nord (8,9%) et autres (6,2%).

Secteur Equipements et pièces électroniques