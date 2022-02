Prodways Group : Croissance des revenus à deux chiffres et dépassement de la guidance 2021

Prodways Group réalise une fin d'année 2021 solide marquée par la bonne orientation de l'ensemble de ses activités et plusieurs commandes majeures de machines et de matières. La croissance soutenue des revenus ce trimestre permet de réaliser une progression annuelle de +24% et de dépasser ainsi l'objectif de +20% communiqué en septembre dernier.







Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021 : +17% de croissance par rapport à 2020

Prodways Group réalise un chiffre d'affaires consolidé de 20 M€ au quatrième trimestre, en progression de +17% et +12% sur une base organique. Cette performance est le résultat combiné de :

La bonne dynamique des ventes de Machines & Matières, notamment dans le secteur dentaire : +16% au 4ème trimestre 2021.

La bonne orientation du service d'impression 3D à la demande : +24% de croissance organique et +55% à périmètre courant en incluant l'acquisition de la société Creabis en Allemagne.

Une progression de +5% dans les activités médicales de la division Products, tirée notamment par l'audiologie qui connait une bonne dynamique malgré des rendez-vous médicaux perturbés par le contexte sanitaire.

(en millions d'euros) T4 2020 T4 2021 Variation

(%) Variation organique

(%) FY 2020 FY 2021 Variation

(%) Variation organique

(%) Systems 11,3 12,7 +12,4% +12,4% 36,0 44,0 +22,4% +22,4% Products1 6,0 7,6 +27,0% +11,5% 21,1 26,9 +27,4% +17,5% Structure & éliminations intra-groupe 0,0 -0,1 n.a n.a 0,1 -0,2 n.a n.a Chiffre d'affaires consolidé 17,3 20,2 +16,9% +11,5% 57,2 70,8 +23,7% +20,0%



1 La variation de périmètre concerne l'acquisition de la société Creabis en juillet 2021





Division Systems

Des succès commerciaux majeurs dans les ventes de Machines & Matières

Prodways Group a remporté récemment deux projets industriels emblématiques dans le domaine de l'orthodontie. Les deux clients, un leader mondial de la distribution de produits médicaux et dentaires, basé aux Etats-Unis, et le leader australien des gouttières d'alignement transparentes, ont choisi la technologie MovingLight® après plusieurs mois d'évaluation et de comparaison avec les solutions concurrentes (liens vers les communiqués de presse dédiés).

12 imprimantes ont été commandées à date par ces deux clients pour équiper leurs sites de production, qui consommeront la résine liquide PLASTCure Absolute Aligner développée par les équipes Prodways. Ces machines pourraient ainsi consommer jusqu'à 17 tonnes de résine par an en rythme de production.

Les phases de développement à venir prévues par ces deux acteurs pourraient les amener à augmenter la taille de leur parc installé dans les 18 prochains mois, représentant un potentiel de commandes supplémentaires d'une douzaine d'imprimantes.

Fort de son bon positionnement dans le domaine de l'orthodontie, les revenus Machines & Matières liés à cette application progressent ainsi de près de 45% en 2021 par rapport à l'année 2020, démontrant la force du business model de cette activité avec des ventes de machines qui génèrent des ventes récurrentes de matières pendant plusieurs années.

Bonne orientation de l'activité Software

Les revenus générés par l'intégration de logiciels de modélisation 3D progressent de +10% au 4ème trimestre, le plus important de l'année dans ce segment. Cette activité poursuit son développement en s'appuyant sur sa base de clients fortement diversifiée, le bon taux de renouvellement auprès de ses clients existants et la qualité de ses équipes qui lui permet de gagner des parts de marché en France.







Division Products

Service d'impression 3D à la demande : revenus en hausse de +55% dont +24% de croissance organique

L'accroissement du parc d'imprimantes 3D grâce à l'acquisition de la société Creabis en Allemagne a permis à Prodways d'amplifier la progression de ses revenus à +55% au 4ème trimestre 2021. La société dispose désormais de l'un des plus importants parc d'impression d'Europe, offrant à ses clients une capacité de production accrue, une large gamme de technologies et une plus grande réactivité. A périmètre constant, le chiffre d'affaires a progressé de +24% par rapport au 4ème trimestre 2020 avec un niveau d'activité qui s'améliore nettement en fin d'année 2021.

Activité médicales : progression de +5% au 4ème trimestre 2021

Les activités de production de dispositifs médicaux à la demande (audiologie, podologie et dentaire) ont affiché une croissance de +5% ce trimestre, malgré les perturbations des rendez-vous médicaux et des prises d'empreintes dues au contexte sanitaire.

L'activité audiologie a été particulièrement motrice avec une croissance de +12% au 4ème trimestre, permettant d'atteindre un revenu annuel proche de 10 M€ (+32% par rapport à 2020). Ce secteur bénéficie de trois tendances structurellement porteuses : la pénétration de solutions digitales dans les étapes de prise d'empreinte et de fabrication, l'importance donnée à la prévention des risques liés au bruit et enfin le remboursement intégral des appareils auditifs par la sécurité sociale française.







Perspectives et guidance 2022

Grâce à la bonne orientation de l'ensemble de ses activités, Prodways Group entend poursuivre la croissance de ses revenus de manière continue dans les années à venir. A court-terme, pour l'année 2022, le groupe se donne comme objectif une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de +5% à +10%. Cette croissance devrait être amplifiée par des opérations de croissance externe.









À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com





Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Claire Riffaud

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 79 / criffaud@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr





Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmidZZebZmiZl3KdlJqanGGXb2dpl2LGbGbHmGKbZpqUb2xpnGxkapfHZnBkl2xo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73272-cp_prodways_t4-2021_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews