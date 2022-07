Prodways Group annonce l'acquisition de 100% de la société Auditech Innovations, spécialiste français des protections auditives individuelles sur-mesure. Cette opération marque une accélération de la stratégie de développement avec la poursuite de la dynamique de croissance externe. Grâce à cette acquisition, Prodways Group augmente significativement la taille de sa division d'audiologie sur-mesure, activité à forte valeur ajoutée et à forte récurrence. La complémentarité entre les sociétés permettra aux équipes d'Auditech Innovations de bénéficier de toute l'expertise de Prodways en impression 3D, et plus généralement en transformation digitale des activités médicales, vecteur de création de valeur pour la société et ses clients.





Auditech Innovations, spécialiste des protections auditives individuelles sur-mesure pour l'industrie

Créée en 2003, Auditech Innovations propose à ses clients de protéger l'audition des salariés exposés à des niveaux sonores élevés par des solutions adaptées au monde du travail d'aujourd'hui. La société, basée près de Rouen, est composée d'une équipe expérimentée d'une cinquantaine de collaborateurs.

Auditech Innovations propose des protections auditives sur mesure, utilisant des brevets propriétaires. La société équipe aujourd'hui une base très diversifiée de plus de 300 000 utilisateurs exposés au bruit, dans tous types d'industries, adressées à travers une trentaine de distributeurs ou enseignes partenaires en France. Auditech Innovations a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3 M€ en 2021 avec une marge opérationnelle similaire à celle de Prodways Group.





Un large besoin de protections auditives sur-mesure

La surdité est la 3ème cause de maladie professionnelle en France, touchant tous types d'activités exposées au bruit. Pour faire face à ces risques et protéger leurs salariés, de nombreux secteurs ont besoin de protections auditives efficaces et confortables pour équiper leurs collaborateurs. Le marché annuel des EPI antibruit sur-mesure en France est estimé actuellement à près 300 000 équipements, alors que plus d'un salarié sur deux estime être gêné par le bruit de façon récurrente sur son lieu de travail1.





Une forte complémentarité avec Prodways Group

Prodways Group est aujourd'hui le leader en France sur le segment des embouts de prothèses auditives sur-mesure et se développe fortement sur le segment des protections auditives pour l'industrie. L'acquisition de Auditech Innovations permettra d'accélérer la croissance de cette activité, qui dispose d'un fort potentiel de développement. Si l'ensemble des empreintes clients sont aujourd'hui numérisées, la production pourra bénéficier dans le futur d'une plus grande utilisation de l'impression 3D.

Outre le marché porteur, la transformation digitale des activités médicales est un vecteur d'accélération. Prodways Group pourra apporter à Auditech son expérience dans le déploiement de solutions digitales, intégrés depuis la prise d'empreinte jusqu'à la production de pièces, afin de proposer aux clients et utilisateurs des protections auditives sur-mesure performantes et parfaitement adaptées à la morphologie de chaque utilisateur.

La combinaison des deux sociétés générera également des synergies opérationnelles : en premier lieu, la force commerciale de Prodways combinée au réseau de distributeur de Auditech permettront d'adresser un plus grand nombre de clients sur l'ensemble du territoire français et dans tous types d'industries. Par ailleurs, l'accès à de meilleures conditions d'achat sur les matières premières par effet volume et la mutualisation des budgets des fonctions support permettront d'améliorer la rentabilité de cette activité. Enfin, le rapprochement des deux outils industriels permettra de mettre en place des synergies techniques et des optimisations de charge pour constituer un outil de production à même de soutenir la dynamique de développement de l'entreprise.





Une accélération de la stratégie de développement de Prodways

Prodways Group avait commencé le développement de son activité d'audiologie sur-mesure avec l'acquisition d'une société en 2017, renforcée en 2019 avec une autre acquisition complémentaire. L'intégration réussie des entités, qui génèrent aujourd'hui près de 10 M€ de revenus par an, avaient encore une fois démontré la capacité du groupe à intégrer efficacement des sociétés et générer des synergies opérationnelles.

Cette opération est financée grâce à la trésorerie disponible de Prodways Group, qui s'élevait à 17 M€ à fin 2021. Grâce à la stratégie déployée depuis plusieurs années par le groupe, visant à la fois croissance et rentabilité, Prodways Group est aujourd'hui l'une des rares sociétés d'impression 3D avec une situation financière solide et des flux de trésorerie opérationnels positifs. En 2021, Prodways a généré une capacité d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier et des impôts) de 5,9 M€.

Fort de cette stratégie et de son track record en opérations de croissance externe, le groupe dispose aujourd'hui des moyens pour développer ses activités de façon pérenne. Avec cette nouvelle opération, Prodways Group se renforce sur un marché attractif, à forte valeur ajoutée et poursuit ainsi sa trajectoire de croissance.







À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com







