Prodways Group : Prodways Group développe de nouvelles fonctionnalités innovantes et remporte un succès important en Pologne

Paris – le 13 octobre 2020 à 19h00– Prodways Group, spécialiste de la conception et fabrication digitale, dévoile de nouvelles fonctionnalités innovantes intégrées au sein de sa gamme d'imprimantes 3D compactes MOVINGLight® ProMaker LD Series : la Super-Résolution 3D et le post-traitement par centrifugeuse.

La Super-Résolution : le nec plus ultra en matière d'impression 3D

La gamme d'imprimantes compactes MOVINGLight® ProMaker LD Series apporte une haute résolution native de 42 µm permettant un contrôle de la précision et de la géométrie de chaque pièce produite. A l'occasion de la mise à jour 2021 de la gamme, Prodways Group repousse encore les frontières de l'innovation en introduisant la Super-Résolution 3D au sein de ses machines, une nouvelle génération d'algorithmes 3D permettant notamment un rendu esthétique nettement amélioré, au-delà de la résolution native. Le logiciel d'impression a ainsi été perfectionné afin de permettre l'obtention de surfaces plus fidèles au modèle 3D et nettement moins pixellisées sans compromis sur la productivité de Prodways qui fait référence.

Installé chez des clients avec de très forts volumes de production, Prodways a relevé le défi de continuer à améliorer la qualité des pièces tout en réduisant les temps de production. Cette nouvelle mouture est le fruit de deux ans de R&D afin d'apporter une réponse combinant machine, intelligence logicielle et procédés de traitement.

« Prodways Group innove en permanence pour aider ses clients à augmenter leur productivité et à améliorer leurs résultats » explique Olivier Strebelle, Directeur Général de Prodways Group. « Notre technologie Super-Résolution 3D associée à une mise à jour logicielle majeure offrent une finition de surface améliorée tout en réduisant le temps de fabrication. A cette technologie vient s'ajouter le traitement en aval par centrifugeuse, bien plus économique et écologique que le traitement par l'isopropanol. Ce duo novateur vient donner un nouveau souffle à cette gamme pour toujours mieux servir les secteurs les plus exigeants, nécessitant précision et rapidité ».

Le post-traitement optimisé pour améliorer le rendu et réduire les coûts

Prodways Group innove également en matière de post-traitement avec la commercialisation d'une nouvelle centrifugeuse pour nettoyer les moules de gouttières orthodontiques et obtenir un produit fini parfait. Ce dispositif permet également d'améliorer le taux de recyclage de la résine non polymérisée.

Vente de deux nouvelles machines à un des plus importants fabricants polonais de gouttières orthodontiques

Ces récentes innovations confortent la position forte de la technologie MOVINGLight® sur le marché dentaire et plus spécifiquement sur le segment en forte croissance des gouttières orthodontiques. Initialement lancé aux Etats Unis, ce marché se développe également en Europe. Ainsi, la société polonaise Brightalign spécialisée dans la fabrication de ces produits d'orthodontie vient de d'accroitre ses capacités de production avec l'achat simultané de 2 machines MOVINGLight® ProMaker LD 20 après avoir déjà acheté deux machines Prodways de générations précédentes. Cette commande confirme l'essor croissant de cette application de l'impression 3D pour la production. Il s'agit de la plus importante, toutes technologies d'impression 3D confondues.

