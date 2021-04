Prodways Group : Activité du 1er trimestre 2021 : forte croissance des revenus dans les deux divisions et évolution de la gouvernance

Chiffres d'affaires du 1er trimestre 2021 : forte croissance de +7,4%

Prodways Group réalise un bon trimestre avec un chiffre d'affaires consolidé de près de 17 M€. Le groupe poursuit ainsi sa trajectoire de croissance grâce à une bonne performance de ses deux divisions Systems et Products.





(en millions d'euros) T1 2020 T1 2021 Variation

(%) Systems 9,8 10,4 +6,1% Products 5,6 6,2 +9,5% Structure & éliminations intra-groupe 0,0 0,0 n.a. Chiffre d'affaires consolidé 15,5 16,6 +7,4%







La division Systems, comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés, réalise un chiffre d'affaires supérieur à 10 M€ et efface ainsi l'impact de la crise sanitaire en 2020. Cette performance est notamment due à la dynamique des ventes des logiciels et des matières, qui ont toutes deux généré des revenus records pour un 1er trimestre. La progression des revenus de l'activité Logiciels est le résultat direct du renforcement de l'expertise de Prodways dans ce domaine depuis 2018, le groupe s'affirmant désormais comme l'un des principaux intégrateurs de logiciels de modélisation 3D pour l'industrie. Les revenus récurrents de l'activité Matières sont en croissance continue depuis plusieurs années, bénéficiant de l'accroissement du parc d'imprimantes installées et de l'augmentation de la capacité de production l'an passé.

La division Products, comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales, enregistre un chiffre d'affaires de 6,2 M€, en croissance de près de 10%. Cette progression est principalement due à la reprise très dynamique des activités médicales (+23% par rapport au 1er trimestre 2020), qui s'étaient arrêtées mi-mars l'an passé. Les applications d'impression 3D dans le domaine de l'audiologie ont notamment connu un fort succès avec un 1er trimestre record (en croissance de 27% par rapport à 2020). Cette performance récompense ainsi les orientations stratégiques prises en 2018 pour créer le leader français et l'un des leaders européens de l'embout auriculaire sur-mesure.





Evolution de la gouvernance de Prodways Group

Raphaël Gorgé, fondateur de Prodways Group et actuel président exécutif, reprend les fonctions de Directeur général qu'il occupait de 2013 à 2018.

Après une phase de croissance très rapide qui a vu le chiffre d'affaires passer de 0,1 M€ en 2013 à 61 M€ en 2018 sous la direction de Raphaël Gorgé, le groupe a ensuite connu une phase de consolidation des différentes sociétés acquises ainsi que la mise en œuvre d'une organisation plus efficace. Cette phase, accélérée par la crise sanitaire, est aujourd'hui achevée avec succès sous la direction d'Olivier Strebelle qui souhaite maintenant donner une nouvelle orientation à sa carrière. Raphaël Gorgé reprendra la direction générale de Prodways Group à compter du 10 juillet.

La nouvelle phase qui s'annonce pourra se bâtir sur des bases consolidées, propices à une accélération de la croissance et une reprise d'éventuelles acquisitions.

Raphaël Gorgé déclare : « Je remercie Olivier pour les 7 années qu'il a consacrées à Groupe Gorgé puis Prodways Group. Il a accompagné le développement et la transformation de Prodways et a contribué à faire de la société un acteur solide et d'envergure mondiale de la production industrielle en impression 3D. Je lui souhaite la meilleure réussite dans ses nouveaux projets ».





Perspectives : accélération de l'intérêt pour l'impression 3D industrielle à échelle globale

L'intérêt et l'adoption des technologies d'impression 3D pour la production industrielle se sont accélérés depuis un an, d'après plusieurs études réalisées auprès de quelques milliers d'entreprises à échelle globale1. Ces tendances porteuses pour le secteur se sont accentuées en partie sous l'effet de la crise sanitaire, qui a poussé certains acteurs à trouver des solutions pour la production locale, moins dépendante des perturbations des circuits d'approvisionnement mondiaux.

Trois éléments clés ressortent de ces études publiées au 1er trimestre 2021 : le premier est la volonté d'investissement grandissante dans le secteur, avec plus de la moitié des utilisateurs qui considèrent l'impression 3D comme une priorité. Le deuxième est l'utilisation croissante des technologies d'impression 3D pour la production industrielle de composants finaux : plus de la moitié des entreprises l'ont mise en place (contre 17% en 2015). Enfin, l'essentiel du marché est généré par l'impression de matières plastiques ou polymères, qui rencontrent un succès toujours plus vif (utilisées par 85% des utilisateurs, en progression de 3 points sur un an).

Dans ce contexte, Prodways Group est très bien placé pour capter le potentiel de croissance significatif du marché. Depuis plusieurs années, le groupe se positionne comme un spécialiste et un acteur de référence de la production industrielle de pièces plastiques et polymères sur-mesure, grâce à son expertise sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'impression 3D. Le très bon premier trimestre 2021 confirme la pertinence des orientations stratégiques et la trajectoire de croissance des revenus, qui devrait s'accélérer au deuxième trimestre.









À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 -PWG), le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

