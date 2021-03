Prodways Group spécialiste des solutions d'impression 3D et de fabrication digitale dévoile une nouvelle matière innovante pour ses imprimantes 3D ProMaker MovingLight®.

La résine PLASTCure Absolute Aligner a été spécialement développée par l'équipe Prodways Materials afin d'optimiser l'impression 3D de modèles pour gouttières d'alignement dentaire. Cette résine conjugue une précision et une qualité remarquables permettant d'obtenir i/ une finition de surface ultra-lisse inégalée pour l'esthétisme des gouttières, ii/ la meilleure précision du marché pour la qualité du traitement orthodontique et iii/ une productivité de tout premier plan pour l'équation économique du dispositif.

Cette nouvelle matière permet à Prodways de répondre aux considérations essentielles des clients pour la production industrielle de gouttières transparentes. Utilisée avec la station de nettoyage Prodways par centrifugeuse, l'Absolute Aligner été développée pour s'intégrer dans le flux de fabrication de masse et permet d'obtenir une transparence optimale. Sa formulation et sa couleur ont été spécifiquement développées pour faciliter la numérisation 3D, simplifier les protocoles de contrôle de la qualité et optimiser le marquage et la lecture par les caméras pour repérer les pièces sur une chaine de production.

Avec cette nouvelle innovation, Prodways renforce sa position d'acteur de référence de l'impression 3D pour l'orthodontie. Cette application digitalise les traitements traditionnels de réalignement des dents tout en ouvrant de nouveaux marchés de masse d'esthétisme du sourire. Elle connait une très forte croissance et rassemble les plus gros consommateurs de matières de Prodways Group : en 2020 environ 1 million de gouttières d'alignement dentaire ont été fabriquées avec les matières d'impression 3D par la vingtaine de clients équipés de machines Prodways, contre 100 000 en 2017, soit une croissance x10 en 3 ans. Grâce à sa technologie distinctive MovingLight®et à son savoir-faire de certification de matières médicales, la part de marché de Prodways Group sur ce segment se développe fortement.

Cette innovation démontre aussi la pertinence de la stratégie du groupe, basée sur sa maitrise des machines, matières, logiciels et de la production, alliée à l'excellence de ses technologies. Ce positionnement lui permet de capter la croissance du secteur de l'impression 3D en exploitant le potentiel de production industrielle de certaines applications de sur-mesure en séries, telle que l'orthodontie. Prodways entend poursuivre ce modèle avec d'autres applications dont le potentiel reste à exploiter, comme la joaillerie, la fonderie de précision ou l'optique.









À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 -PWG), le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

