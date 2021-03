Prodways Group : Résultats annuels 2020 : dynamique de reprise enclenchée au 2ème semestre, fortes ambitions pour les années à venir

Activité 2020 : de nombreux succès commerciaux et opérationnels dans un contexte adverse

Succès commerciaux et signatures de partenariats majeurs, notamment dans le secteur médical

Mise en place de nouvelles solutions innovantes confortant la position de Prodways comme acteur de référence de l'impression 3D pour la production industrielle.



Transformation opérationnelle qui portera ses fruits dès 2021

Réorganisation de la production d'imprimantes pour créer des synergies et améliorer la rentabilité

Augmentation de la capacité de production de matières pour le médical de +50%



Redressement au deuxième semestre 2020 malgré le deuxième confinement

Chiffre d'affaires en retrait de -6 M€ par rapport au 2 ème semestre 2019, contre -8 M€ au 1 er semestre

semestre 2019, contre -8 M€ au 1 semestre EBITDA positif à 1,9 M€ malgré la baisse du chiffre d'affaires

Baisse limitée du résultat d'exploitation de -0,4 M€ par rapport au 2ème semestre 2019



Perspectives : Prodways très bien positionné dans un marché à fort potentiel

Objectif de croissance des revenus à deux chiffres pour 2021

Marché de l'impression 3D en forte croissance, estimée à ~100 Md€ 1 à horizon 2029

à horizon 2029 Positionnement stratégique unique donnant les moyens des fortes ambitions à moyen-terme







Activité 2020 :de nombreux succès malgré un contexte difficile

Succès commerciaux et signatures de partenariats

Dans un contexte de marché attentiste, Prodways Group a montré sa capacité à poursuivre ses activités et à signer des nouvelles commandes et des partenariats. La stratégie mise en place depuis plusieurs années, permettant aujourd'hui de maitriser l'ensemble de la chaine de valeur de l'impression 3D (machines, matières, logiciels et production de pièces) a permis des succès sur plusieurs fronts.

Prodways a contractualisé au 1er semestre la vente de résines liquides auprès de plusieurs spécialistes européens du dentaire, s'appuyant sur les matières spécifiquement développées pour cette industrie, comme la résine liquide PLASTCure Model, qui permettent un niveau de précision très elévé pour la production de masse. Deux clients se sont d'ailleurs équipés d'un parc de machines ProMaker LD10 et LD20 pour augmenter leur production, de plus d'un million de gouttières orthodontiques par an. Cette bonne dynamique s'est poursuivie début 2021 avec la signature d'un accord de quatre ans avec un acteur mondial de premier plan dans l'industrie dentaire, portant sur le développement et la fourniture de résines 3D pour des applications comme la résine calcinable, les porte-empreintes individuels, les essayages esthétiques, les guides chirurgicaux ou les couronnes et bridges provisoires. Ces produits, solutions et services sont vendus dans plus de 100 pays par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs et de partenaires.

Ces clients industriels devraient consommer plusieurs dizaines de tonnes de matières une fois leurs productions stabilisées, démontrant l'utilisation grandissante de l'impression 3D dans ce secteur.

La dynamique commerciale se matérialise également dans le secteur de la joaillerie, avec deux contrats pour équiper deux clients d'une dizaine de machines chacun, ainsi que dans la distribution de logiciels de modélisation 3D, qui a remporté son plus gros contrat historique en 2020.

Le Groupe a enregistré deux nouveaux succès commerciaux dans sa gamme d'imprimantes basée sur la technologie frittage de poudre. Deux clients industriels internationaux en Espagne et aux Etats-Unis, respectivement dans les secteurs de l'acier et de l'emballage alimentaire, ont commandé chacun une imprimante ProMaker P1000X, permettant l'impression 3D de pièces dans des matières aux performances mécaniques élevées. La dernière vente citée a été pilotée par Solidscape, la filiale américaine de Prodways Group acquise il y a 2 ans, et matérialise ainsi les synergies commerciales en cours de déploiement dans l'activité Machines depuis cette acquisition.



Mise en place de nouvelles solutions innovantes offrant une précision et une rapidité de premier plan pour la production industrielle

Au 1er semestre, Prodways a lancé une nouvelle activité pour l'intégration de solutions Cloud de la plateforme 3DEXPERIENCE® de Dassault Systèmes, à la fois en Europe et en Amérique du Nord, avec une prise de participation minoritaire au capital de XD Innovation pour cette dernière région. Prodways se positionne ainsi comme l'un des seuls fabricants mondiaux d'imprimantes 3D industrielles à proposer une compétence logicielle permettant de maitriser la création, la modification, la simulation du fichier 3D, qui sont des atouts majeurs pour les clients. Les technologies cloud qui arrivent à maturité sont des opportunités de prise de parts de marché au niveau mondial dans cette activité qui offre une forte récurrence.

Au 2ème semestre, le Groupe a dévoilé de nouvelles fonctionnalités innovantes intégrées au sein de sa gamme d'imprimantes 3D compactes MOVINGLight® ProMaker LD Series : la Super-Résolution 3D basée sur une nouvelle génération d'algorithmes et le post-traitement par centrifugeuse. Ces améliorations permettent une finition de surface améliorée, un temps de fabrication plus rapide et un meilleur taux de recyclage de la matière non polymerisée. Cette gamme d'imprimantes peut désormais atteindre une précision au-dela de ses performances natives de 42 micromètres tout en augmentant la vitesse de production de 30%.

Ces fonctionnalités se sont déjà concrétisées par deux succès commerciaux avec la société polonaise Brightalign, qui a récemment acheté deux nouvelles machines pour la production de ses aligneurs orthodontiques, et la société italienne GEO qui vient de confirmer récemment une commande de 2 machines.

Prodways conforte ainsi sa position d'acteur de référence pour la production industrielle, offrant à ses clients des solutions uniques permettant d'augmenter leur productivité et à améliorer leurs résultats.





Transformation opérationnelle qui portera ses fruits dès 2021

Pour consolider la montée en puissance de l'activité depuis plusieurs années, avec des revenus qui ont plus que doublé depuis 3 ans, et pour répondre à la demande future dans un marché très porteur, Prodways met en place progressivement depuis la fin d'année 2020 une nouvelle organisation pour la production de ses machines. Cette transformation permettra de réaliser des synergies entre ses activités, d'améliorer la rentabilité en réduisant la structure de coûts fixes et ainsi de se concentrer sur le développement de nouveaux marchés à fort potentiel. La fabrication des imprimantes SLS et MovingLight, historiquement située en Île de France, sera transférée pour les imprimantes MovingLight sur le site de Merrimack aux États-Unis, qui fabrique déjà les modèles de Solidscape (notamment la ligne S-Series), et pour les imprimantes SLS sur le site d'Annecy, où sont situés les ateliers de la division Products (conception et fabrication de pièces à la demande et applications médicales). Quatres sites français ont ainsi été regroupés dans cette dernière ville.

Par ailleurs, face aux bonnes perspectives commerciales des applications médicales, le Groupe a augmenté une nouvelle fois sa capacité de production de matières afin de répondre à la demande croissante sur ce secteur. La capacité a augmenté de 50% en 8 mois et peut désormais atteindre 100 tonnes par an. Cette activité à forte marge est l'un des vecteurs majeurs de la croissance du Groupe.

L'ensemble de ces transformations produiront leurs effets en 2021 dans une dynamique de reprise de l'activité et de croissance des revenus.

Résultats 2020 : redressement au deuxième semestre 2020 malgré le deuxième confinement

(en millions d'euros) S1 2019 S2 2019 FY2019 S1 2020 S2 2020 FY2020 Variation

S2 2020

vs S2 2019 Variation

FY2020

vs FY2019 Chiffre d'affaires 35,3 36,0 71,3 26,8 30,4 57,2 -5,6 -14,1 EBITDA1 2,6 2,7 5,3 1,4 1,9 3,3 -0,8 -2,0 Résultat d'exploitation2 -1,0 -0,5 -1,5 -2,9 -0,9 -3,8 -0,4 -2,3 Résultat opérationnel -2,4 -1,3 -3,8 -10,0 -4,8 -14,8 -3,5 -11,0 Résultat financier -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,3 +0,1 -0,0 Résultat net part du groupe -2,8 -1,4 -4,2 -8,7 -5,3 -13,9 -3,8 -9,7

Les comptes consolidés de l'exercice 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 16 mars 2021. Les procédures d'audit par les Commissaires aux comptes sont effectuées, le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.





Le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2020 atteint 57,2 M€, en retrait de 20% par rapport à l'année 2019 sous l'effet de la crise sanitaire. Le redressement de l'activité a été amorcé au deuxième semestre sur l'ensemble des activités, en baisse de -5,6 M€ par rapport à 2019 contre -8,5 M€ au 1er semestre 2020.

L'EBITDA s'élève à 1,9 M€ au deuxième semestre, en recul de seulement 0,8 M€ contre un recul de 1,1 M€ au premier semestre. Il s'etablit à 3,3 M€ sur l'ensemble de l'année 2020, soit 2 M€ en dessous de la performance 2019 malgré une baisse du chiffre d'affaires de 14,1 M€.

La baisse des charges d'amortissements et de provisions au deuxième semestre (2,8 M€, soit -14% par rapport au deuxième semestre 2019) contribue également à la progression du résultat d'exploitation par rapport au 1er semestre, il s'établit à -0,9 M€.

Les autres éléments du résultat opérationnel sont de -11 M€ en 2020, contre -2,4 M€ en 2019 et sont pour l'essentiel sans effet cash. Du fait du contexte particulier de la crise sanitaire, le Groupe a procédé cet été à des revues exigeantes de la valeur de l'ensemble de ses actifs. Des pertes de valeur ont été constatées au titre des stocks, des projets de R&D et des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions. Ces éléments expliquent largement la baisse du résultat opérationnel de 11 M€ en 2020.

Le résultat net part du groupe ressort à -13,9 M€ en 2020.





Performance des divisions3

(en millions d'euros) S1 2019 S2 2019 FY2019 S1 2020 S2 2020 FY2020 Variation

S2 2020

vs S2 2019 Variation

FY2020

vs FY2019 Systems Chiffre d'affaires 21,3 23,6 44,9 16,8 19,2 36,0 -4,4 -8,9 EBITDA 1,3 2,0 3,3 1,4 1,5 2,9 -0,5 -0,4 Marge d'EBITDA (%) 6,1% 8,6% 7,4% 8,1% 8,0% 8,0% -0,6 pt +0,7 pt Résultat d'exploitation -0,8 0,4 -0,4 -1,4 0,1 -1,3 -0,3 -0,9 Product Chiffre d'affaires 14,2 12,8 27,0 9,9 11,3 21,1 -1,5 -5,8 EBITDA 1,8 1,4 3,1 0,6 1,2 1,8 -0,2 -1,4 Marge d'EBITDA (%) 12,5% 10,7% 11,7% 6,3% 10,3% 8,4% -0,5 pt -3,3 pts Résultat d'exploitation 0,3 -0,2 0,1 -1,0 -0,2 -1,2 -0,0 -1,3



Le pôle Systems - comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés - a réalisé un chiffre d'affaires de 36 M€ en 2020 (-20% vs 2019). Les revenus restent impactés par les reports d'investissements des clients, tant pour les machines que pour les logiciels, avec cependant une très bonne performance de la vente de matières en fin d'année 2020. Cette activité largement récurrente enregistre des gains de parts de marché et progresse ainsi de 26% au quatrième trimestre par rapport à l'année dernière.

Malgré la baisse importante du chiffre d'affaires, l'EBITDA est en légère baisse de 0,4 M€ sur l'année, proche de 3 M€. Il bénéficie de la structuration du pôle, de la réduction des coûts ainsi que des dispositifs de chômage partiel en France, en Allemagne et aux Etats Unis. La marge d'EBITDA ressort à 8,0 %, en amélioration depuis 2019 (7,4%).

Le pôle Products – comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales – enregistre un chiffre d'affaires de 21 M€ en 2020 (-22% sur un an). Les activités médicales (audiologie, podologie et dentaire), quasiment à l'arrêt pendant trois mois au premier semestre, se sont bien redressées et affichent une bonne performance en fin d'année, avec un quatrième trimestre 2020 en ligne avec le niveau de 2019.

La marge d'EBITDA repasse au-dessus de 10% au deuxième semestre, en bonne voie pour retrouver rapidement le niveau de 2019.





Situation financière saine

La capacité d'autofinancement s'est nettement redressée depuis fin juin 2020 mais reste légèrement négative (-0,2 M€ contre -1 M€ à fin juin). Cette évolution est cependant largement compensée par la baisse significative du besoin en fonds de roulement (-95%). Le flux de trésorerie opérationnelle atteint 4,4 M€ en 2020.

Le Groupe a eu recours aux Prêts Garantis par l'Etat à hauteur de 8,4 M€. Au 31 décembre 2020, la trésorerie disponible s'élève donc à 22,5 M€. La trésorerie nette4 ressort à 5,8 millions d'euros, contre une trésorerie nette de 9,6 M€ au 31 décembre 2019.





Perspectives : Prodways très bien positionné dans un marché à fort potentiel

Un marché de l'Impression 3D profond, en forte croissance et structurellement bien orienté

La crise conjoncturelle qui a touché le marché de l'impression 3D en 2020 ne remet pas en cause les fondamentaux structurels du secteur, qui restent très bien orientés. L'adoption croissante des solutions 3D pour la production de composants fonctionnels, que ce soient des produits ou composants finaux, des outils ou des pièces de rechange, va amener le marché à croître fortement dans les prochaines années. Les possibilités d'applications sont très nombreuses et peuvent toucher l'ensemble des secteurs à échelle globale.

Les dernières projections5 anticipent une forte croissance du marché pour atteindre une taille globale estimée à ~100 Md€ à horizon 2029 (contre environ 10 Md€ en 2020). Ces anticipations de croissance se sont traduites par une forte revalorisation des sociétés du secteur aux Etats-Unis (environ +300% de valeur boursière sur un an6) qui ne s'est pas encore matérialisée en Europe.

Un positionnement stratégique permettant de bénéficier des tendances porteuses

Dans cet environnement, Prodways Group est très bien positionné grâce à la stratégie mise en place depuis sa création en 2013 autour de 3 grands axes :

La maitrise de l'ensemble de la chaine de valeur de l'impression 3D : machines, matières, logiciels et production de pièces, renforcée en 2020 avec de nouvelles fonctionnalités sur ses imprimantes et une nouvelle offre logicielle.

L'excellence des technologies proposées pour la production industrielle, offrant des performances uniques en termes de précision et de rapidité.

Le développement de nouveaux partenariats avec l'ambition d'adresser de nouvelles applications à grande échelle dans les années à venir, telles que l'optique ou la fonderie de précision. Le partenariat avec Essilor depuis 3 ans, visant à développer la technologie d'impression 3D MOVINGLight® pour des verres de lunettes, en est un exemple. Une nouvelle étape a été franchie début 2021 avec l'installation d'une deuxième imprimante Prodways.

Grâce à ce positionnement, Prodways se place comme l'un des leaders européens de son secteur, spécialiste de l'impression 3D professionnelle et industrielle. Le Groupe est l'un des rares acteurs à pouvoir proposer un modèle intégré avec des solutions clés en main pour la production industrielle, offrant une précision et une rapidité supérieures aux standards du marché.





Guidance 2021 et ambition future

Fort ses atouts, Prodways se donne des ambitions fortes pour les années à venir :

A court terme, dans un contexte sanitaire qui ne connaitrait pas de nouvelle dégradation, Prodways se donne comme objectif une croissance des revenus à deux chiffres pour 2021, bénéficiant notamment d'un bon dynamisme de l'activité Products.

Dans le même temps, la rentabilité de l'entreprise devrait connaitre une forte amélioration, et ce dès le 1er semestre 2021.

A moyen terme, le Groupe vise un fort développement de l'ensemble de ses activités, soutenu par un marché en croissance rapide et son positionnement stratégique unique.









Conférence téléphonique le mercredi 17 mars 2021 à 8h30 CET

La présentation sera disponible avant la conférence sur le site internet de Prodways Group : www.prodways-group.com, rubrique « Information Financière ».

Mercredi 17 mars 2021, Raphaël Gorgé, Président Exécutif, Olivier Strebelle, Directeur Général et Laurent Cardin, Directeur Financier, commenteront les résultats annuels de Prodways Group à la communauté financière et répondront aux questions des analystes, lors d'une conférence téléphonique en anglais à partir de 8h30 (heure de Paris).

Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 (0) 1 72 72 74 03

Royaume-Uni : +44 (0) 2 07 19 43 759

Allemagne : +49 (0) 6 92 22 22 54 29

Le code d'accès de cette conférence : 12014036#

Un replay sera disponible dès que possible sur le site investisseur de Prodways Group, rubrique « Information financière ».





À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com







CONTACTS INVESTISSEURS

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/apetureaux@actus.fr







CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/mclairet@actus.fr





AVERTISSEMENT

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

1 Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

2 Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

3 La performance des divisions exclut les coûts de structure, qui sont ajoutés pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut.

4 Trésorerie nette hors dette de loyers résultant de l'application de la norme IFRS 16 et incluant la valeur de l'autocontrôle

5 Source : Wohlers report 2020

6 Croissance moyenne du cours de bourse des principaux acteurs US dans l'impression 3D depuis 16/03/2020

