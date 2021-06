Prodways Group : Transfert du contrat de liquidité chez TP ICAP (EUROPE) SA

Titre concerné : PRODWAYS (ISIN : FR0012613610)

Marché concerné : Euronext Paris



La société PRODWAYS annonce avoir conclu le 4 mai 2021 un nouveau contrat de liquidité avec la société TP ICAP (EUROPE) SA conforme à la charte Amafi qui prendra effet le 1er juin 2021 au matin.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l'Autorité des marchés Financiers n°2018-01 du 02 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise1.





Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec PORTZAMPARC-GROUPE BNP PARIBAS

Les sociétés PRODWAYS et PORTZAMPARC-GROUPE BNP PARIBAS ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 24 janvier 2019.

Cette résiliation a pris effet le 31 mai 2021 au soir.



A cette date du 31 mai 2021 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 40 022 titres

• 96 465,44 euros en espèces.



Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 50 720 titres

• 63 975,84 € en espèces



Pour la mise en œuvre du nouveau contrat conclu avec TP ICAP (EUROPE) SA, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

• 40 022 titres transférés de l'ancien contrat de liquidité

• 96 465,44€ en espèces de l'ancien contrat de liquidité



Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :



Suspension du contrat : Dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF susvisée. Résiliation du contrat : - A l'issue de la première année, le Contrat est résiliable à tout moment par l'Émetteur, avec un préavis de 3 mois dans les conditions 2 de clôture du compte de liquidité prévues au contrat de liquidité. - Par l'Animateur, avec un préavis de 3 mois. - Le contrat est de plein droit résilié lorsque les parties ne peuvent, dans la situation prévue à l'article 3.4 (équilibre du compte de liquidité), se mettre d'accord sur les suites à donner au Contrat. - Par l'Animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l'Animateur à Euronext Paris est résilié.







À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé. Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 -PWG), le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros. Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com



Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter !







Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.





