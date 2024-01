Prodways : arrêt de son activité de vente de petites imprimantes pour la joaillerie

Le 22 janvier 2024 à 08:53 Partager

Prodways Group, société spécialisée dans l'impression 3D industrielle, annonce l'arrêt de son activité de vente de petites imprimantes pour la joaillerie. La performance décevante de 2023, essentiellement due à la faiblesse des ventes de machines, amène le groupe à prendre des mesures afin d'améliorer ses résultats rapidement et de manière structurelle. Cette décision reflète la stratégie de croissance et de rentabilité mise en œuvre par la société depuis sa création. L'arrêt de l'activité joaillerie est mis en œuvre dès à présent et devrait être finalisé d'ici la fin de l'été 2024.



Prodways Group publiera son chiffre d'affaires 2023 le 14 février prochain et précisera à cette occasion la performance des autres activités du groupe et les perspectives 2024.



"Le recentrage de l'activité imprimantes aura notamment un impact positif sur la profitabilité et sur la génération de trésorerie dès le second semestre 2024", indique