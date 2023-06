Prodways chute après un profit warning

Prodways dégringole en Bourse reculant de 17,75% à 1,68 euro après avoir revu à la baisse ses perspectives 2023. La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle vise désormais une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% par rapport à 2022 (contre « autour de 10% » précédemment) et une marge d'EBITDA courant autour de 8% (contre « autour de 12% » précédemment). Son titre perd plus de 38% depuis le début de l'année.



" La base de ses revenus récurrents qui représente environ 60% du chiffre d'affaires, reste solide mais ne compense pas le décalage des investissements de clients dans des nouveaux projets industriels, notamment en raison du contexte de financement tendu ", explique Prodways.



En conséquence, les livraisons de nouvelles imprimantes 3D, ainsi que les ventes de matières associées à ces nouvelles imprimantes, sont revues à la baisse pour 2023.



Le niveau de commande d'imprimantes est également pénalisé par la concentration des efforts commerciaux vers les grands comptes.



Ce recentrage permet de viser des projets industriels plus importants en nombre d'imprimantes et en consommation de matières 3D, mais dont les processus de ventes sont plus longs, se rapprochant plus de projets de partenariats à long-terme que de transactions unitaires.



A ce titre, des essais de performance sont en cours auprès de grands acteurs dans le secteur médical, avec un potentiel de plusieurs dizaines d'imprimantes MovingLight. En cas de nouveau succès commercial, ces commandes potentielles pourraient alimenter la croissance des revenus en 2024 de Prodways.



" Compte-tenu du levier opérationnel, la revue à la baisse de la guidance de revenus entraîne une baisse mécanique de guidance de la marge d'EBITDA courant 2023. La profitabilité 2023 est également impactée par le renforcement des équipes de Prodways, qui se structure cette année afin de réaliser son plan de développement à 5 ans ", souligne l'entreprise.



Pour Invest Securities, cet avertissement sur sa guidance 2023 ne remet pas en cause les objectifs 2028 du plan Boost qui doivent permettre d'atteindre un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros et une marge d'EBITDA supérieure à 15%.

De son côté, TP Icap Midcap, suite à cet avertissement, dégrade sa recommandation à " Conserver " sur le titre Prodways compte tenu du manque de catalyseur à court terme. L'objectif de cours est de 2,5 euros.