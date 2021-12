Prodways : le groupe familial Gorgé à plus de 25%

Le groupe familial Gorgé a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 22 décembre, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote de Prodways Group et détenir 28,27% du capital et 29,52% des droits de vote de cette société spécialiste de l'impression 3D industrielle.



Ce franchissement de seuils résulte de la distribution par la société Groupe Gorgé d'actions Prodways qu'elle détenait au profit de ses actionnaires, dont la société Pélican Venture, ainsi que Raphaël Gorgé et Jean-Pierre Gorgé.



Le groupe familial Gorgé déclare ne pas envisager de poursuivre ses achats d'actions ou d'acquérir le contrôle de Prodways. Raphaël Gorgé quittera la direction générale de Prodways au plus tard mi-mars 2022 mais conservera ses fonctions de président du conseil d'administration.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.