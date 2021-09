Prodways : marge d'Ebita record au premier semestre

Prodways a amélioré de 8,3 millions d'euros son résultat net au premier semestre, à - 0,3 million d'euros. L'Ebitda du spécialiste de l'impression 3D, en progression de +214%, fait ressortir une marge de 13,2%, un niveau jamais atteint par le passé qui se compare avec 5,3%, un an auparavant. Cette amélioration significative est d'abord le résultat de la baisse significative de la base de coûts opérationnels, en diminution de 13%.



Le chiffre d'affaires consolidé est ressorti à 34,1 millions d'euros, en croissance de 27% grâce à un effet de base favorable, à l'accélération du rythme de la reprise et à une surperformance des activités dans lesquelles Prodways s'est renforcée les dernières années, notamment les matières, l'intégration de logiciels de conception 3D et l'audiologie.



Pour l'année 2021, sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire et dans le périmètre actuel, Prodways Group vise une croissance d'environ +20% du chiffre d'affaires soutenue par la dynamique de reprise et la bonne tenue des marchés du groupe. Le niveau de profitabilité, fruit du plan de transformation, devrait également se maintenir autour du niveau actuel.