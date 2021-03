Prodways : nouvelle matière pour gouttières d'alignement

Prodways Group, filiale de Groupe Gorgé spécialiste des solutions d'impression 3D et de fabrication digitale, dévoile une nouvelle matière innovante pour ses imprimantes 3D ProMaker MovingLight, la résine PLASTCure Absolute Aligner.



Spécialement développée afin d'optimiser l'impression 3D de modèles pour gouttières d'alignement dentaire, cette résine conjugue une finition de surface ultra-lisse, la meilleure précision du marché pour le traitement orthodontique et une productivité de premier plan.



'En 2020 environ un million de gouttières d'alignement dentaire ont été fabriquées avec les matières d'impression 3D par la vingtaine de clients équipés de machines Prodways, contre 100.000 en 2017', souligne-t-elle.



