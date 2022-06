Prodways : salué pour un partenariat avec Dental Axess

Prodways Group s'adjuge 6% après l'annonce d'un partenariat de distribution stratégique avec Dental Axess, intégrateur de systèmes dentaires numériques, élargissant ainsi son accès au marché mondial pour sa gamme d'imprimantes MovingLight et les matières associées.



Ce partenariat renforcera la capacité de Prodways à répondre aux besoins des acteurs de l'industrie dentaire qui impriment des volumes importants de pièces dentaires, nécessitant des capacités de production industrielle, avec des installations multi-imprimantes.



Avec des bureaux en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada, en Colombie et en Australie, Dental Axess sert des milliers de professionnels dentaires sur quatre continents en tant que revendeur à valeur ajoutée mais aussi avec des solutions développées en interne.



