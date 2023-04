Prodways : un chiffre d'affaires à 21,6 millions d'euros au premier trimestre 2023

Le chiffre d'affaires de Prodways Group s'élève à 21,6 millions d'euros au premier trimestre 2023, soit 1,1 million d'euro en dessous du niveau de l'exceptionnel premier trimestre 2022, qui avait bénéficié de plus de 3,5 millions d'euros de revenus réalisés par anticipation. Cet effet de base défavorable est partiellement compensé par la très bonne performance de la division Products, en croissance de +33% sous plusieurs effets structurels : hausse du volume de pièces produites, gains de parts de marchés auprès de grands comptes industriels et croissance externe avec l'acquisition d'Auditech.



Le chiffre d'affaires de la division Products s'élève sur ce trimestre à 9,7 millions d'euros.





Les revenus de la division Systems (qui comprend les ventes d'imprimantes 3D, de Matières 3D et de Logiciels 3D) sont inférieurs de 3,6 millions d'euros ce trimestre par rapport 1er trimestre 2022, entièrement en raison du changement de saisonnalité[1]. Il s'élève à 9,7 millions d'euros.