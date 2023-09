Profire Energy, Inc. est une entreprise technologique. La société se concentre sur les segments de transmission en amont, intermédiaire et en aval de l'industrie pétrolière et gazière. Elle est spécialisée dans l'ingénierie et la conception de brûleurs et de systèmes et solutions de gestion de la combustion. Les applications de la société comprennent les chambres de combustion, les torchères fermées, les unités de production de gaz, les unités de traitement, les rebouilleurs de glycol et d'amine, les réchauffeurs de ligne indirects, les réservoirs chauffés et les réchauffeurs de processus qui nécessitent de la chaleur dans le cadre de leurs fonctions de production et/ou de traitement. Ses systèmes de gestion des brûleurs permettent d'allumer, de surveiller et de gérer les systèmes de pilotes et de brûleurs utilisés dans le cadre de son processus. Sa technologie permet un fonctionnement à distance, réduisant le besoin d'interaction de l'employé avec le brûleur de l'appareil à des fins telles que le rallumage ou la surveillance de la température. Les systèmes et solutions de l'entreprise sont utilisés par des sociétés d'exploration et de production (E&P), des opérateurs intermédiaires, des exploitants de pipelines, ainsi que des fournisseurs de services publics et de transport en aval.