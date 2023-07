PROFRAC HOLDING CORP. : Stifel Nicolaus optimiste sur le dossier

ProFrac Holding Corp. est une société de services énergétiques intégrée verticalement. Elle fournit des services de fracturation hydraulique et de complétion ainsi que d'autres produits et services complémentaires aux sociétés pétrolières et gazières en amont qui se consacrent à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz naturel non conventionnels en Amérique du Nord. Elle fournit du sable dans les bassins en Amérique du Nord. Ses quatre mines produisent environ 10,4 millions de tonnes par an d'agent de soutènement. Ses solutions pour l'industrie pétrolière et gazière nord-américaine comprennent la conception et la fabrication de projets, l'approvisionnement en sable et en produits chimiques, la coordination logistique et la communication de données, la technologie d'automatisation, la réduction des émissions et la fabrication additive. La société fournit également des services de pompage sous pression avec des opérations dans les Rocheuses et à Eagle Ford. Elle exploite des flottes de fracturation totalisant 204 500 chevaux hydrauliques qui proposent des possibilités de mise à niveau grâce à l'ajout de moteurs à mélange de gaz dynamique (DGB) et de systèmes de réduction du ralenti des moteurs.