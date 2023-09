PROG Holdings, Inc. est une société de portefeuille spécialisée dans les technologies financières. La société propose des options de paiement aux consommateurs. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Progressive Leasing, Vive et Four. Progressive Leasing fournit des solutions de location-vente en ligne, basées sur des applications et en magasin par l'intermédiaire d'environ, de points de vente partenaires tiers et de sites Web de commerce électronique dans les États, le district de Columbia et Porto Rico. Le segment Vive s'adresse principalement aux clients qui pourraient ne pas remplir les conditions requises pour bénéficier des offres de prêt traditionnelles. Vive propose des programmes personnalisés avec des services qui comprennent des prêts renouvelables sous marque privée et des cartes de crédit de marque Vive. Le segment Four offre aux consommateurs de tous horizons de crédit des options Buy Now, Pay Later (BNPL) par le biais de quatre versements sans intérêt. La plateforme de Four est utilisée pour acheter des meubles, des vêtements, des appareils électroniques, des produits de santé et de beauté, des chaussures, des bijoux et d'autres biens de consommation auprès de détaillants dans l'ensemble des États-Unis.

Secteur Services à la personne