Progenity, Inc. : Raymond James passe à neutre sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2021 114 M - 93,6 M Résultat net 2021 -156 M - -128 M Dette nette 2021 113 M - 92,7 M PER 2021 -0,91x Rendement 2021 - Capitalisation 132 M 132 M 109 M VE / CA 2021 2,15x VE / CA 2022 1,56x Nbr Employés 637 Flottant 70,2% Tendances analyse technique PROGENITY, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 7,33 $ Dernier Cours de Cloture 2,19 $ Ecart / Objectif Haut 448% Ecart / Objectif Moyen 235% Ecart / Objectif Bas -8,68% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Harry Stylli Chairman & Chief Executive Officer Eric d'Esparbes CFO & Principal Accounting Officer Matthew Cooper Chief Scientific Officer Troy Seelye Chief Information Officer Damon Silvestry Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PROGENITY, INC. -58.76% 132 SARTORIUS AG 9.28% 31 997 REVENIO GROUP OYJ 21.07% 1 976 BIOTAGE AB 28.27% 1 406 CELLAVISION AB (PUBL) 14.59% 1 015 VAREX IMAGING CORPORATION 49.64% 981