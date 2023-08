Progress Software Corporation propose des produits logiciels pour développer, déployer et gérer des applications d'entreprise. Elle est présente en Amérique du Nord et en Amérique latine (les Amériques) ; en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) et en Asie et en Australie (Asie Pacifique). Ses produits comprennent OpenEdge, Chef, Developer Tools, Kemp LoadMaster, MOVEit, DataDirect, Sitefinity, WhatsUp Gold, Flowmon et Corticon. OpenEdge est une plate-forme de développement d'applications permettant d'exécuter des applications critiques pour l'entreprise. Chef comprend un logiciel d'automatisation DevOps/DevSecOps permettant de réaliser une livraison continue et décrochée des applications et infrastructures critiques. Kemp LoadMaster est un produit de livraison d'applications et de sécurité qui propose des équilibreurs de charge virtuels, matériels et natifs du cloud. MOVEit est un logiciel de transfert de fichiers géré pour gérer et contrôler le mouvement des fichiers sensibles, en les décrochant à la fois au repos et en transit. Flowmon est un produit de sécurité et de visibilité du réseau avec une réponse automatisée à travers les écosystèmes de cloud hybride.

Secteur Logiciels