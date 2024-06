Progress Software Corporation est un fournisseur de logiciels d'infrastructure. La société fournit des logiciels qui permettent aux organisations de développer et de déployer leurs applications, ainsi que de gérer leurs plates-formes de données, leur cloud et leur infrastructure de technologie de l'information. Son organisation mondiale de services professionnels fournit des solutions professionnelles à ses clients en combinant des produits, des services de conseil et de formation. L'organisation de conseil de la société offre des services de gestion de projet, de mise en œuvre, de développement de logiciels personnalisés, de programmation et d'autres services. Ses services comprennent la modernisation des applications, l'automatisation de l'infrastructure, les opérations de développement, la gestion des données et les services de bases de données gérées, l'amélioration et l'optimisation des performances, et l'analyse/la veille stratégique. Ses produits comprennent OpenEdge, Chef, Developer Tools, Kemp LoadMaster, MOVEit, DataDirect, WhatsUp Gold, Sitefinity, Flowmon, Corticon, MarkLogic et Semaphore. Semaphore est une plateforme d'intelligence artificielle sémantique.

Secteur Logiciels