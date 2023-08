Progyny Inc est une société de gestion des avantages liés à la fertilité basée aux États-Unis. La société s'est spécialisée dans les solutions de prestations en matière de fertilité et de constitution de famille aux États-Unis. La société offre aux patients une solution en matière d'avantages sociaux avec l'éducation et les conseils d'un défenseur des soins aux patients et d'un réseau de spécialistes de la fertilité. Progyny vise également à réduire les coûts des soins de santé pour les employeurs grâce à ses activités.

Secteur Système de soins de santé