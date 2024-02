Progyny, Inc. est une société de gestion des prestations de fertilité. La société se spécialise dans les solutions de prestations de fertilité et de construction de la famille aux États-Unis. La société fournit ses prestations par le biais de son approche Smart Cycle. Les Smart Cycles comprennent les services médicaux requis pour le traitement complet d'un membre, y compris tous les tests de diagnostic nécessaires et l'accès à la technologie. En plus de sa solution de prestations de fertilité, elle offre une solution intégrée de prestations pharmaceutiques, Progyny Rx, qui est ajoutée par ses clients. Progyny Rx permet à ses membres d'accéder aux médicaments nécessaires pendant leur traitement de fertilité. Dans le cadre de cette solution, la société fournit des services de gestion des soins, qui comprennent la conception du formulaire, l'autorisation simplifiée, l'aide à l'exécution des ordonnances et la livraison en temps voulu des médicaments par son réseau de pharmacies spécialisées, ainsi que la formation à l'administration des médicaments, les services d'assistance pharmaceutique et les défenseurs des droits des patients.

Secteur Système de soins de santé